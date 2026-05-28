Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 29 maggio

Meteo stabile, in Friuli Venezia Giulia, grazie al rinforzo dell’anticiclone sul nord Italia: per venerdì 29 maggio la nostra regione godrà di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Sulla costa, nella notte e fino al mattino, soffierà Bora moderata, in attenuazione nel corso della giornata quando lascerà spazio a condizioni di brezza.

Le temperature minime in pianura saranno comprese tra 17 e 19 gradi, con massime tra 28 e 30 gradi. Sulla costa le minime si attesteranno tra 21 e 23 gradi e le massime tra 24 e 27 gradi. A 1000 metri la temperatura media sarà di circa 17 gradi, mentre a 2000 metri si registreranno valori intorno ai 10 gradi.