I Punkreas sbarcano a Latisana per l’unica data in Fvg

Il concerto dei Punkreas a Latisana.

Alternativi, innovativi, anarchici. Questi i tre aggettivi che descrivono l’essenza dei Punkreas, la band punk rock milanese che sabato 27 agosto si esibirà in località Crosere di Latisana, in occasione dell’unica tappa in Fvg del loro tour.

Fin dai loro esordi che risalgono ai primi anni ’90, i Punkreas sono stati in grado di attirarsi non poche critiche da parte di colleghi, dalla stampa, ma anche da parte di un pubblico a volte non troppo preparato a provocazioni dal tema sociale e slogan rivoluzionari. In attesa della serata dell’alternativo quintetto composto da Cippa, Paletta, Gagno, Noise ed Endriu, non solo i fan storici ma anche alcuni nuovi estimatori che negli ultimi anni si sono fatti rapire dall’unicità della loro musica, sono in trepidante attesa di scoprire quali nuovi originali dinamiche verranno proposte sul palco dopo il biennio di stop, che non ha di certo fermato la creatività della band.

Nascono infatti gli ultimi due album, ‘Inequilibrio instabile’ e ‘Funny Goes Acoustic’, dal 2019 al 2021. L’evento che li vedrà salire sul palco friulano, “Effetto Serra”, è un mix perfetto che ne collega il nome di chi ha generosamente messo a disposizione la propria tenuta, l’imprenditore Elio Serra, e la situazione climatica che il nostro Pianeta è costretto a vivere, soprattutto in questi ultimi anni. A farne capire il senso in maniera perfetta ci pensa la locandina dell’evento, raffigurata da un alieno che, intossicato dalla bolla in cui vive, si fa spazio con le mani mettendo fuori la testa per cercare di respirare un po’ d’aria pura. Una serata promettente, che ha tutti i presupposti per regalare ai presenti momenti di sano divertimento e svago.

L’organizzazione è affidata all‘associazione no profit “Latisana & Music”, rappresentata dal presidente Francesco De Marchi, dal vicepresidente Davide Gobbato, dal consigliere Andrea Morsanutto e da tutti i collaboratori che ne hanno permesso la realizzazione. Sarà possibile partecipare alla serata previo tesseramento, che dovrà essere effettuato nella struttura indicata dalla locandina dell’evento o, eventualmente, direttamente in loco (Via Trento 42 località Crosere di Latisana).