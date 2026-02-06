Le novità alla Timent Run: nasce una 5 chilometri aperta a tutti.

Tra poco meno di quattro mesi, domenica 24 maggio, a Latisana, torna la Timent Run 10K. Un appuntamento ormai classico – quella di quest’anno sarà la settima edizione – nel panorama podistico di Nordest e del Friuli-Venezia Giulia in particolare.

Le iscrizioni sono aperte da qualche giorno e l’evento organizzato dall’Athletic Club Apicilia ha le carte in regola per confermare la crescita – in termini di numeri e qualità tecnica – delle ultime stagioni. Due le novità all’orizzonte dell’edizione 2026: un nuovo percorso, che questa volta assumerà l’aspetto di un anello di 5 km da ripetere due volte, e la nascita di una 5 km aperta a tutti da affiancare alla gara principale.

Il percorso, la Timentina e come iscriversi.

“Partenza e arrivo continueranno ad essere in Piazza Indipendenza a Latisana – spiega Salvatore Vazzana, presidente dell’Athletic Club Apicilia, sodalizio con oltre 30 anni di storia e un’ampia esperienza organizzativa – ma il tracciato, estremamente scorrevole e in attesa di omologazione FIDAL, avrà uno sviluppo di 5 km che gli atleti dovranno percorrere due volte e sarà interamente nel territorio comunale di Latisana. Inoltre, per allargare la partecipazione a una fetta ancora più ampia di appassionati, lanceremo la Timentina Run 5K, una corsa a carattere non agonistico aperta a tutti. Grazie alla Timentina, la giornata della Timent Run diventerà l’occasione per promuovere l’attività fisica e la cultura del movimento in un contesto non basato esclusivamente sulla prestazione. Perché lo sport è sì agonismo, ma anche strumento di salute e inclusione”.

Le iscrizioni sono possibili attraverso il portale www.endu.net. La quota individuale d’iscrizione, in vigore sino al 19 maggio, è di 15 euro. Mentre per i gruppi formati da almeno otto atleti, la tariffa, sino al 10 maggio, sarà di 13 euro. Appuntamento al 24 maggio. La Timent Run 10K promette spettacolo.