Furto nella chiesa di Zugliano, rubate le offerte dei fedeli

6 Febbraio 2026

di Giacomo Attuente

Colpo dei ladri alla chiesa di San Michele Arcangelo di Zugliano dove ignoti sono riusciti ad introdursi nella sacrestia per rubare le offerte dei fedeli.

La scoperta è avvenuta nel pomeriggio di ieri. I ladri hanno rubato il denaro raccolto dai fedeli e quello destinato alle candele votive, per un bottino stimato in circa 500 euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i primi accertamenti e dato avvio alle indagini per risalire all’identità dei responsabili. Gli inquirenti stanno valutando anche l’eventuale supporto delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

