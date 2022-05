Aumenta del 25% il fatturato della Work on Time.

Work on Time, la prima e unica agenzia per il lavoro generalista con sede legale in Friuli-Venezia Giulia, continua a crescere: sta registrando un aumento del fatturato del 25% e quello atteso per il 2022 supererà i 30 milioni di euro.

Il numero medio dei lavoratori somministrati si attesta intorno alle 1.200 unità a tempo sia determinato sia indeterminato. Ha instaurato rapporti commerciali con aziende operanti in vari settori, in particolare il metalmeccanico, alberghiero, multiservizi e assistenza alla persona. La sede principale resta a Udine, ma l’attività si articola anche nelle diverse filiali in Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Marche e Sicilia. Dopo l’apertura tra aprile e maggio delle filiali di Fano, Mestre e Montebelluna, altre cinque filiali verranno inaugurate nel secondo semestre dell’anno.

Fondata nel 2019, si inserisce all’interno di un settore florido e in espansione, come confermano i recenti dati. Dalle indagini Istat, infatti, emerge che la crescita occupazionale è sostenuta in maniera consistente dal lavoro flessibile: i lavoratori con questo tipo di contratto rappresentano circa il 16,5% di tutti gli occupati a tempo determinato, circa 500.000, in ascesa rispetto al 14% del 2020. “Nell’ultimo periodo le aziende hanno sempre più necessità di gestire i picchi di lavoro con flessibilità – dichiara Massimo Marianella, direttore della filiale pordenonese di Work On Time – .Anche i lavoratori apprezzano le caratteristiche della somministrazione, considerando la facilità a trovare una nuova occupazione se si sceglie questa via. Inoltre, si tratta di una modalità d’accesso al lavoro preferibile dai giovani in cerca di prime esperienze lavorative“.

“Il fenomeno della somministrazione sta ormai diventando rilevante per l’economica italiana – dichiara Marco Baldassi, direttore generale di Work On Time – . I risultati che abbiamo raggiunto fino ad ora sono notevoli per un’agenzia nata da soli tre anni: siamo convinti che ora possa e debba iniziare una fase di ulteriore sviluppo e crescita dell’azienda, in un periodo in cui la volatilità della ripresa economica spinge le imprese a sfruttare le flessibilità di gestione della manodopera tipiche delle agenzie per il lavoro”.

