Sono 100 le offerte di lavoro da 11 aziende del Friuli.

E’ stato presentato questa mattina a Udine, nella sede della Regione di via Sabbadini, del nuovo recruiting day organizzato dalla Regione in collaborazione con la Lega delle cooperative del Friuli Venezia Giulia, fissato per il 25 gennaio 2024, a Udine, a Palazzo Antonini Belgrado.

“Continua l’impegno della Regione per far incontrare l’offerta con la domanda tramite i recruiting days, occasioni importanti per permettere alle aziende di reperire il personale di cui necessitano e per offrire al cittadino in cerca di occupazione la possibilità di entrare nel mondo del lavoro – ha commentato l’assessore al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca e università del Friuli Venezia Giulia Alessia Rosolen – . Sono cento le posizioni aperte, da parte di 11 aziende, per questa nuovo momento di reclutamento, ricerca e addestramento di personale lavorativo i cui termini per presentare la propria candidatura scadono il 14 gennaio 2024“.

“Il recruiting day che è stato presentato oggi è il primo che si realizzerà nel 2024 – ha rimarcato Rosolen -. Dopo i positivi riscontri del 2023, questo strumento si conferma essere una risposta efficace che l’Amministrazione regionale riesce a dare a molte imprese e società cooperative, le quali, nel Servizio pubblico, trovano la giusta combinazione di strumenti per l’occupazione e l’inserimento lavorativo di nuove figure. Ne sono un esempio la formazione, ricerca e selezione di profili professionali, così come gli incentivi per le assunzioni”.

Come candidarsi.

Le figure ricercate dalle aziende sono molte, diversificate a seconda delle aree operative. Le persone interessate a candidarsi devono inviare il proprio curriculum vitae seguendo le indicazioni che si possono trovare al link https://bit.ly/RAFVG2024_RD_Cooperative entro domenica 14 gennaio 2024.

Tra tutte le candidature ricevute sarà svolta una pre-selezione per verificare il possesso dei requisiti e individuare i candidati maggiormente in linea con i profili ricercati dalle aziende. Tra il 17 e il 24 gennaio i candidati così selezionati riceveranno conferma via email dell’appuntamento per il colloquio previsto per giovedì 25 gennaio 2024, secondo gli orari comunicati nell’e-mail. Lo stesso curriculum può essere inviato a più aziende in elenco.

Le aziende.

Le ditte che ricercano personale sono la Agriverde (Chiusaforte), Aster Coop (Udine, San Vito al Tagliamento), Camst (Udine), Coop Alleanza 3.0 (Udine, Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, San Daniele del Friuli, Maniago, Pordenone); Cooprogetti (Pordenone); Ici (Ronchi dei Legionari), Idealservice (Pasian di Prato); Ingarcoop (Codroipo); Lavoratori Uniti F. Basaglia (Trieste): Part-Energy (Udine) e Valcanale Cooperativa Pluriservizi (Tarvisio).