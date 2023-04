Si cercano cuochi in provincia di Udine.

Elior, leader della ristorazione collettiva, ha organizzato venerdì 21 aprile dalle ore 09:30 alle ore 18:00 una giornata interamente dedicata alla ricerca di diversi cuochi per i ristoranti aziendali presenti nella provincia di Udine.

Per partecipare ai colloqui virtuali con i recruiter Giulia Soldani e Simone Maserati ed il regional manager Vincenzo Tedesco di Elior Ristorazione bisognerà iscriversi sul portale Indeed.

Gli chef faranno un percorso di formazione e affiancamento per diventare autonomi nella gestione dei servizi di ristorazione e per valorizzare i piatti tipici locali: dal risotto con farro e fagioli al musetto con la brovada, dal frico con la polenta al cjarsons, imparando anche a selezionare e scegliere i migliori prodotti locali friulani come il rinomato prosciutto di San Daniele ed il formaggio montasio.

I requisiti.

Tra i requisiti richiesti ci sono:

Esperienza nella gestione delle attività di cucina in ristoranti o contesti strutturati;

diploma alberghiero o qualifica professionale di cucina;

abilità nella gestione degli acquisti e nel monitoraggio del costo pasto;

conoscenza delle procedure in ambito di sicurezza alimentare;

dimestichezza nell’utilizzo di strumenti e applicativi digitali;

ma soprattutto una grande motivazione a fare la differenza!

Oltre alla formulazione di menu con rigorosi standard qualitativi, nutrizionali e di sostenibilità, il dipartimento Menu Design di Elior ha sviluppato un percorso di formazione dedicato ai propri chef, affinché essi siano sempre più consapevoli di tutti gli aspetti che concorrono al buon esito di un rigoroso servizio di ristorazione. Agli chef sarà richiesta la gestione degli acquisti in autonomia, la creazione di ricette innovative e ricercate, la gestione della brigata di cucina ed il monitoraggio delle performance del ristorante.