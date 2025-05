“Al Cason” di Lignano ripartono gli aperitivi da mille e una notte

L’estate Al Cason di Lignano.

Ripartiranno domenica 1 giugno, per poi susseguirsi ogni venerdì, gli aperitivi “Neptunia” al ristorante “Al Cason” di Lignano, dalle sfumature incredibilmente suggestive, in un contesto da favola ben conosciuto e apprezzato.

La splendida terrazza affacciata al mare accompagnerà gli spettacoli esclusivi che vedranno alternarsi alla consolle DJ del calibro di Gianfranco Amodio, Fabio Todon, Filippo Croatto e Giorgio Roman. Oltre alla buona musica, non mancheranno nemmeno quest’anno gli spettacoli con performer internazionali che varieranno ogni venerdì e, per concludere il cerchio in bellezza, tanti ospiti vip. Di non minore importanza la cucina di livello del locale, pensata per accontentare anche i palati più esigenti, persino durante gli aperitivi. Un contesto che promette (e mantiene) di cullare ogni singolo ospite con l’obiettivo di far vivere un’esperienza difficile da scordare.