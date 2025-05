Nasce LactaFarm, la nuova azienda del latte che punta su qualità, ambiente e benessere animale

Inaugurata la nuova azienda del latte LactaFarm a Maniago.

Un nuovo modello di zootecnia sta emergendo in Friuli Venezia Giulia, capace di coniugare produzione di qualità, benessere animale e attenzione ambientale: è questo l’approccio sottolineato dall’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, intervenuto oggi all’inaugurazione di LactaFarma a Maniago.

Nel suo discorso, Zannier ha ricordato come il comparto zootecnico, pilastro fondamentale dell’identità rurale e produttiva del territorio, sia chiamato oggi a una profonda trasformazione. Non basta più garantire la sostenibilità economica, ma è necessario integrare anche quella sociale e ambientale, con un’attenzione particolare al benessere degli animali, vero segno di innovazione.

“L’innovazione – ha spiegato l’assessore – non significa solo adottare tecnologie avanzate, ma soprattutto promuovere un cambiamento culturale che metta al centro l’equilibrio tra produzione, gestione responsabile del territorio e rispetto per l’ambiente.” Un modello che può rafforzare la fiducia della società e aumentare la competitività delle aziende zootecniche regionali.

LactaFarm si distingue – come è stato sottolineato dai soci dell’azienda – per l’utilizzo di sistemi avanzati di monitoraggio degli animali, impianti ad alta efficienza energetica e un processo produttivo attento alla sostenibilità ambientale. L’azienda punta a una filiera corta e trasparente, con un forte legame con i mercati locali.

“Questo è il tipo di agricoltura che vogliamo promuovere – ha ribadito l’esponente dell’Esecutivo regionale – perché capace di creare valore, lavoro, qualità e orgoglio per il nostro territorio. Come Regione, continueremo a promuovere misure di accompagnamento all’innovazione, alla transizione ecologica e al miglioramento delle condizioni di allevamento, nella convinzione che un settore zootecnico forte, moderno e sostenibile sia fondamentale per garantire futuro e dignità all’intero sistema agricolo regionale”.

Alla cerimonia hanno partecipato, oltre alle autorità istituzionali, rappresentanti della Coldiretti e docenti universitari, a testimonianza dell’importanza strategica che la zootecnia riveste per il Friuli Venezia Giulia.