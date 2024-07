Luca Mizzau, assistente di salvataggio in servizio a Pineta, ha accompagnato il campione friulano di nuoto in acque libere

È volato fino in Canada Luca Mizzau, bagnino di salvataggio in servizio a Lignano Pineta, per assistere l’atleta friulano Matteo ‘Pinna’ Furlan, medaglia d’argento alla 70esima edizione della Traversée Internationale du lac St-Jean che si svolge nello stato del Quebec.

Dal 1955, la gara internazionale, considerata uno dei sei eventi sportivi più difficili e impegnativi al mondo, si svolge sempre nell’ultimo sabato di luglio e vede gli atleti, donne e uomini, nuotare in acque libere per 32 chilometri con una media di percorrenza di sette ore circa.

Originario di Codroipo e già argento a giugno nella 25 chilometri agli Europei di Budapest in acque libere, Furlan ha scelto proprio Mizzau quale assistente e supporter tecnico a bordo dell’imbarcazione che affianca i nuotatori durante la gara.

“Assistere Matteo dall’imbarcazione è stata un’esperienza non solo straordinaria, adrenalinica e coinvolgente, ma anche di crescita personale nel vedere gli atleti, provenienti da tutto il mondo, non mollare, rimanere concentrati e bracciata dopo bracciata, tagliare il traguardo a Roberval”, ha commentato Luca Mizzau. “In Canada abbiamo rappresentato i colori dell’Italia e considerato il podio conquistato da Matteo abbiamo tenuto alta la bandiera del Friuli Venezia Giulia e di Lignano Pineta“.