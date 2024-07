Venerdì 2 e domenica 11 agosto doppio appuntamento naturalistico in Comune di Forgaria

Doppio appuntamento naturalistico in Comune di Forgaria nel Friuli, dove si potranno vivere – su promozione della Riserva naturale regionale del lago di Cornino, presieduta da Luca Sicuro – due esperienze di forte suggestione.

Venerdì 2 agosto, anzitutto, è in programma un’uscita serale sull’altipiano del Monte Prat (700 metri di altitudine), dove i mesi di luglio e agosto sono i migliori per la produzione di fieno. Nel corso dell’escursione (ritrovo alle 19 al Centro visite della Riserva, quindi trasferimento in auto fino a Monte Prat) si riscoprirà uno dei lavori estivi più caratteristici del territorio friulano, immergendosi nello specialissimo, avvolgente profumo dell’erba appena tagliata.

La camminata avrà una durata di tre ore: prenotazione obbligatoria al numero 0427 808526 o all’indirizzo centrovisite@riservacornino.it, così come per l’evento successivo, in calendario per domenica 11 agosto.

Si tratta di una serata dedicata alle stelle, per imparare a riconoscere costellazioni e corpi celesti – sotto la guida di un esperto astrofilo – dagli spazi della Riserva. Il ritrovo, nel caso, è fissato alle 20.45, sempre al Centro visite; l’esperienza durerà circa due ore.

“Continua con successo la variegata serie di proposte della Riserva naturale di Cornino – commenta il vicesindaco di Forgaria, Luigino Ingrassi -, diversificate per stimolare l’attenzione di un pubblico eterogeneo”.