Dal 15 al 18 maggio la 39ª del Biker Fest di Lignano.

Il rombo dei motori e l’adrenalina delle due ruote torneranno a invadere le strade di Lignano Sabbiadoro dal 15 al 18 maggio 2025 per la 39ª edizione della Biker Fest International, il più importante evento custom d’Europa. Dopo il record del 2024, con oltre 240.000 presenze internazionali, la manifestazione si conferma il terzo motoraduno più grande al mondo, preceduto solo da quelli di Sturgis e Daytona negli Stati Uniti.

Moto, spettacolo e competizioni di livello mondiale

Fulcro della manifestazione sarà ancora una volta il Custom Bike Show, il più storico d’Europa (dal 1987), che ospiterà l’unica tappa italiana del Campionato Mondiale AMD e la finale del Campionato Nazionale IMC (Italian Motorcycle Championship), con alcune delle moto personalizzate più incredibili del continente. In palio un montepremi di oltre 10.000 euro, con rimborsi spesa da 1.000 euro per i primi quattro classificati.

Non mancheranno gli appuntamenti più amati, tra cui l’Area Demo Ride più grande d’Europa, dove le più importanti case motociclistiche offriranno oltre 5.000 test drive; l’e-Mobility Village, con le ultime innovazioni nel settore delle moto ibride ed elettriche; l’area Off Road, per gli appassionati dell’adrenalina su sterrato. E ancora, i moto tours tra le meraviglie del Friuli Venezia Giulia, incluse le località Unesco. Non mancherà poi la musica live, con 12 i concerti rock, esibizioni mozzafiato e il celebre Pin-Up Contest.

Le novità dell’edizione 2025

Tra le grandi novità di quest’anno, torna il 50cc Fever Fest, un’area interamente dedicata agli amanti delle piccole cilindrate, con contest, scambi e iniziative speciali. Inedito anche il Kustom&Classic Auto Raduno, dedicato alle auto pre-2000, che prenderà il via sabato 17 maggio in collaborazione con Lowered Garage.

La U.S. Car Reunion celebra i 30 anni con oltre 500 auto americane V8 che sfileranno per la città: una vera parata di potenza e stile, impreziosita dalla nuova location del raduno. Inoltre, per la prima volta, il Pala Pineta ospiterà l’Area Libri, Arte e Cultura, con la partecipazione di editori indipendenti, mostre d’arte e incontri con autori. La Biker Fest International 2025 si preannuncia ancora più spettacolare, con un mix di motori, spettacolo, cultura e divertimento che la rende un appuntamento imperdibile per gli appassionati, ma anche per i curiosi.