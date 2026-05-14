Il popolo delle due ruote è tornato a radunarsi a Lignano Sabbiadoro per un’occasione irripetibile: la 40ª edizione della Biker Fest International. Il via alla manifestazione, che nel 2025 ha superato le 265.000 presenze, è segnato da un debutto sotto la pioggia che evoca il fascino delle origini, richiamando la prima storica edizione del 1987.

Il momento più atteso è però fissato per venerdì 15 maggio alle ore 12, quando sul Main Stage salirà lo special guest d’eccezione Carl Fogarty. L’inglese, quattro volte campione del mondo della World Superbike e icona globale del motociclismo, sarà il padrino d’eccezione per l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità.

Lignano già invasa dai biker da tutta Europa

La città balneare friulana ha già cambiato volto: il villaggio della Biker Fest si sta riempiendo con l’arrivo dei primi motociclisti da Austria, Germania, Polonia, Slovenia, Ungheria e Bielorussia. Un flusso continuo che conferma il carattere sempre più internazionale dell’evento e trasforma Lignano in un grande raduno europeo a cielo aperto.

Custom, novità e moto “special”

Tra le principali novità di questo quarantennale spicca la Customizer Area, posizionata strategicamente all’ingresso del Villaggio di viale Europa. In questo spazio, alcuni tra i più celebri costruttori italiani espongono i propri capolavori, trasformando l’area in una galleria d’arte motoristica.

Accanto a questa novità, resta centrale lo storico Custom Bike Show targato IMC (Italian Motorcycle Championship). Si tratta dell’unica tappa italiana dell’AMD World Championship of Custom Bike Building, la competizione internazionale più prestigiosa dedicata ai preparatori di moto “special”. Tra i protagonisti già presenti si annoverano nomi storici come American Dreams, Asso Special Bike e il celebre kustom artist Ettore “Captain Blaster” Callegaro.

Test ride, mototour e villaggio sempre acceso

La Biker Fest non è solo esposizione, ma esperienza su strada. Da venerdì partono i MotoTours alla scoperta del Friuli Venezia Giulia, mentre già in queste ore l’Area Demo Ride ha iniziato a far girare i motori con i test delle principali case motociclistiche internazionali. Nel villaggio si respira un continuo movimento tra stand, prove su strada e assistenza tecnica: anche l’officina mobile di AleArteMotori è operativa per supportare i biker arrivati da più lontano.

Musica e motori nel “Rally, Race, Rock Festival”

Il ritmo della manifestazione è scandito anche dalla musica. Sul Main Stage si sono già esibiti i Rock Arena, mentre Easy Rock, radio ufficiale dell’evento, trasmette in diretta dallo studio mobile per tutto il fine settimana. Un intreccio costante tra motori e live set che accompagna l’intera esperienza della Biker Fest.