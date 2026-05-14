Inventò il “Made in Friuli”: Gianni Bravo iscritto nel Famedio dei Benemeriti di Udine

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 92 anni, Udine ha ricordato Gianni Bravo con l’iscrizione del suo nome nel Famedio dei Benemeriti, riconoscendo il ruolo di una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia economica, civile e istituzionale del Friuli.

Scomparso nel 2023, Bravo è stato imprenditore, presidente della Camera di Commercio di Udine tra il 1983 e il 1992 e segretario regionale del Partito Socialista Italiano. Nel corso della sua attività ha rappresentato un punto di riferimento per il sistema produttivo regionale.

La cerimonia ha visto la partecipazione dei familiari, del consigliere comunale Alessandro Colautti e del presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Giovanni Da Pozzo, il quale ha sottolineato il ruolo cruciale di Bravo nella proiezione delle imprese locali verso i mercati internazionali.

L’intuizione del “Made in Friuli” e la proiezione globale

Personalità eclettica e determinata, a lui si deve la paternità del marchio “Made in Friuli”, un’operazione che andava ben oltre il semplice marketing territoriale. Per Bravo, quel marchio rappresentava un progetto culturale volto a valorizzare la competenza delle imprese e la dignità del lavoro friulano.

Il suo impegno costante in realtà come Catas e Informest, unito allo stretto legame con i Fogolârs Furlans, testimonia una visione dello sviluppo basata sulla creazione di reti e sulla cooperazione, capace di guardare a Paesi lontani senza mai recidere il legame con le proprie radici.

Il ricordo del sindaco De Toni: lavoro e identità

Durante la cerimonia, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha tracciato un ritratto dell’uomo e dell’amministratore, definendolo un pioniere dell’apertura internazionale del territorio. “Udine oggi onora Gianni Bravo perché egli è stato tra i primi ad aprire il Friuli al mondo, in una stagione dove l’apertura era ancora un sentimento visionario”.

“Ha saputo dare voce a una parte importante della nostra identità: la fiducia nel lavoro ben fatto, la dignità delle imprese, il valore delle radici, la capacità di guardare lontano”, ha dichiarato il primo cittadino. Secondo De Toni, l’ingresso nel Famedio non è solo un atto formale, ma il “riconoscimento di un’eredità civile fatta di lavoro, visione, orgoglio territoriale, apertura internazionale e servizio alla comunità”.

Un’eredità per le future generazioni

Con questa iscrizione, Gianni Bravo si affianca alle figure più illustri della storia cittadina e regionale. La sua gestione decennale della Camera di Commercio ha promosso una concezione moderna del Friuli, inteso come una comunità coesa e consapevole della propria forza qualitativa.

L’inserimento nel Famedio dei Benemeriti sancisce ufficialmente il valore del suo contributo alla costruzione di un’identità produttiva e civile solida, capace di dialogare con il mondo senza perdere la propria essenza. La città riconosce così il merito di un uomo che ha saputo trasformare l’appartenenza alla terra friulana in una spinta costante verso l’innovazione e il progresso collettivo.