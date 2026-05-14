Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 15 maggio

Le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia indicano una giornata caratterizzata da cielo in prevalenza coperto. Nel corso delle ore sono attesi rovesci e temporali sparsi, presenti a più riprese, con la possibilità di fenomeni localmente forti soprattutto sulla pianura.

Il quadro generale resta instabile, con precipitazioni che potranno risultare moderate sulle zone occidentali e abbondanti verso est, fino a diventare anche intense in prossimità delle Prealpi Giulie. La quota neve si colloca tra i 1300 e i 1600 metri, mentre lungo la costa è previsto vento temporaneamente moderato da sud.

Le temperature si manterranno su valori tipici di instabilità primaverile, con minime tra 9 e 11 gradi e massime tra 16 e 19 gradi in pianura, mentre sulla costa sono attese minime tra 10 e 12 gradi e massime tra 14 e 16 gradi. A 1000 metri la temperatura si aggira intorno ai 5 gradi, mentre a 2000 metri si attesta intorno a -1 grado.