A metà maggio con la neve: il video da Sappada

Chi vive in montagna lo sa: niente vasi di fiori sui terrazzi prima di metà maggio perché c’è sempre il rischio che vangano in visita i “Santi di Ghiaccio”. E così è accaduto a Sappada: l’ondata di maltempo, con il conseguente calo delle temperature, ha riportato i fiocchi di neve sulla località montana, in contrasto con l’erba già verde dei prati.

Cosa sono i “Santi di ghiaccio”.

Si tratta di un’espressione legata a un’anomalia climatica tipica del periodo di metà maggio, quando, prima dell’arrivo stabile della bella stagione, si possono verificare bruschi cali delle temperature soprattutto nei Paesi dell’Europa del Nord.

Secondo le antiche osservazioni contadine, questo intervallo di instabilità si colloca tra l’11 e il 15 maggio, giornate dedicate rispettivamente a San Mamerto, San Pancrazio, San Servazio, San Bonifacio di Tarso e Santa Sofia di Roma, e rappresenta nella tradizione il possibile ritorno tardivo del freddo.

Il video da Sappada.