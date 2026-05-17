Complice (finalmente) la giornata di sole, decine di migliaia di appassionati hanno invaso Lignano Sabbiadoro per il gran finale della Biker Fest International, l’edizione del quarantesimo anniversario che ha trasformato ancora una volta il Friuli Venezia Giulia in uno dei principali poli europei della cultura custom e motoradunistica.

Il gran finale della domenica a Lignano

La giornata conclusiva ha concentrato alcuni dei momenti più attesi dell’intera manifestazione: le premiazioni del Custom Bike Show, la spettacolare US Car Reunion, il Distinguished Gentleman’s Ride, le selezioni di Miss Italia e un flusso continuo di demo ride che ha animato il villaggio per tutta la giornata.

La Biker Fest International si conferma così uno degli eventi storici più rilevanti del panorama motociclistico europeo, capace di attrarre un pubblico internazionale e di generare un impatto significativo anche sul turismo regionale.

L’afflusso di pubblico ha confermato la vocazione globale della manifestazione. Particolarmente significativa la presenza di appassionati e custom builder provenienti dal quadrante mitteleuropeo: oltre che dai Paesi confinanti e dalla Germania,custom buildere motociclisti sonoarrivati a Lignano Sabbiadoro anche da Albania, Bielorussia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria.

US Car Reunion e la grande parata americana

Tra i momenti più spettacolari del weekend, la US Car Reunion ha portato in strada oltre cinquecento veicoli tra muscle car, truck, classiche e custom americane, attraversando i viali della località balneare tra due ali di folla.

L’evento, organizzato dalla rivista specializzata Cruisin’ Life insieme all’Old School Garage Club di Pordenone, si è svolto in sinergia con la prima edizione del RAM National Rally, dedicato ai modelli Dodge RAM, con oltre cento esemplari presenti.

Il Distinguished Gentleman’s Ride e la dimensione solidale

Accanto allo spettacolo dei motori, si è svolto anche il Distinguished Gentleman’s Ride, il raduno internazionale benefico che riunisce motociclisti vestiti in abito elegante per sostenere progetti legati alla ricerca e alla salute maschile. Un momento che ha aggiunto alla giornata conclusiva una dimensione simbolica e partecipativa, in linea con lo spirito globale dell’iniziativa.

Off Road Area e Custom Bike Show.

Grande successo anche per le esibizioni dell’Off Road Area, dove fuoristrada 4×4 e Ape Cross hanno dato vita a dimostrazioni spettacolari, attirando pubblico e curiosi per tutta la durata dell’evento.

Il momento più atteso resta quello delle premiazioni del Custom Bike Show, il più longevo d’Europa e unica tappa italiana dell’AMD World Championship of Custom Bike Building. A conquistare il Best in Show dell’Italian Motorcycle Championship (IMC) è stato il chopper BSA 650 dedicato all’amico Paruck, firmato dal friulano Renato Peres.

Grande attenzione anche per la selezione internazionale della giuria AMD, che ha premiato tre progetti di altissimo livello: la BSA 650 “Lulu” dell’officina Mannaia di Varese, già vincitrice nel 2025; la H-D Road Glide “La Primera” chicano-style di Bad Boys Garage; e la H-D Model B “Nike” firmata da Gallery Motorcycles e Damiano Roncaglioni.

Musica, spettacolo e Miss Italia

Il Main Stage del Villaggio ha ospitato concerti live con Tiger Blues, Silence Destroyers e Maz & Sabina Rock, accompagnati dalle selezioni regionali di Miss Italia 2026, che hanno intrattenuto il pubblico per tutta la giornata conclusiva.

Bilancio e impatto sul territorio

Gli organizzatori hanno ringraziato partecipanti e pubblico per il successo dell’edizione del quarantesimo anniversario, dando appuntamento alla prossima Italian Bike Week, in programma dal 17 al 20 settembre sempre a Lignano Sabbiadoro.

Nel frattempo, il valore economico della manifestazione è stato ribadito ai rappresentanti della politica locale e regionale, sollecitando un più energico sostegno istituzionale. Secondo i dati degli organizzatori, infatti, la Biker Fest International registra un indice di ritorno economico pari a 1:521 e un indotto stimato attorno ai 60 milioni di euro, numeri in crescita che confermano il ruolo strategico dell’evento per il territorio.