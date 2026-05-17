Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 18 maggio

Meteo nuovamente instabile in Friuli Venezia Giulia, nella giornata di lunedì 18 maggio, a causa di una saccatura sull’Europa. Sui monti il cielo sarà variabile, tendente a nuvoloso, mentre su pianura e costa si passerà da poco nuvoloso a variabile, con maggiore presenza di sole soprattutto al mattino e su Trieste.

Nel pomeriggio, sulla zona montana, saranno probabili rovesci e temporali, in particolare su Carnia e Prealpi Carniche, fenomeni che potranno poi estendersi anche alla Pedemontana e all’alta pianura pordenonese e udinese. Sulla costa soffierà una brezza anche sostenuta nelle ore pomeridiane.

Le temperature minime e massime previste in pianura si attesteranno tra 6 e 9 gradi e tra 20 e 22 gradi, mentre a 2000 metri si aggireranno intorno ai 2 gradi. Sulla costa i valori oscilleranno tra 11 e 14 gradi nei minimi e tra 17 e 19 nei massimi, con circa 9 gradi a 1000 metri di quota.