Viola il foglio di via: sorpreso in casa di un 29enne ai domiciliari, denunciati entrambi

Un controllo sul territorio ha portato alla scoperta di una violazione che ha coinvolto due persone. Nei giorni scorsi i Carabinieri, impegnati in una serie di servizi dedicati alla sicurezza e al monitoraggio del territorio, hanno individuato un uomo che non avrebbe dovuto trovarsi nel comune. Si tratta di un 44enne straniero senza fissa dimora, gravato da un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Udine.

Trovato nell’abitazione di un uomo ai domiciliari

Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei militari, l’uomo è stato individuato all’interno dell’abitazione di un 29enne residente a Udine. La presenza del 44enne avrebbe determinato una violazione della misura a cui era sottoposto ma ha avuto ripercussioni immediate e pesanti anche per il padrone di casa.

Il ventinovenne udinese, infatti, sta scontando una pena in regime di arresti domiciliari, una misura che tra le prescrizioni prevede l’assoluto divieto di far accedere chiunque nel proprio domicilio. Avendo ospitato il soggetto gravato dal divieto di ritorno, il giovane ha violato gli obblighi della custodia cautelare. Entrambi gli uomini sono stati quindi segnalati alla Procura della Repubblica.

L’episodio rientra nell’ambito dei controlli straordinari predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine e coordinati dalla Centrale Operativa, attività che nei giorni scorsi hanno interessato il capoluogo e diversi comuni della provincia con verifiche mirate sul territorio.