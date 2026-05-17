Cade sulla strada bianca e si ferisce al volto: soccorso un 79enne

Una passeggiata pomeridiana si è conclusa con un intervento di salvataggio sul Carso triestino. La Sores è scattata subito dopo aver ricevuto una richiesta d’aiuto al Numero unico di emergenza a causa della rovinosa caduta di un escursionista. L’incidente si è verificato lungo la strada bianca che collega le località di Gropada e Trebiciano, in un punto situato a breve distanza dal laghetto.

L’allarme e la mobilitazione dei tecnici sul sentiero

Ad avere la peggio è stato un uomo classe 1947 che ha perso l’equilibrio impattando al suolo. L’incidente gli ha procurato un trauma facciale. La centrale della Sores ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi sul territorio, mobilitando la stazione di Trieste del Soccorso Alpino, le squadre dei Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118 giunto a bordo di un’ambulanza.

All’arrivo dei soccorritori – sul posto anche alcuni soccorritori speleologi che erano nelle vicinanze – l’anziano è apparso dolorante ma cosciente. L’uomo è stato stabilizzato e poi trasportato all’ambulanza con il mezzo dei vigili del fuoco.