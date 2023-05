Il bilancio della Pentecoste a Lignano nei numeri della Questura di Udine.

Il giorno dopo la fine della festività, è tempo di bilanci per la Pentecoste a Lignano, per lo meno dal punto di vista degli interventi. Oltre ai numeri relativi alle chiamate al Numero Unico di Emergenza 112, infatti, ci sono anche quelli della Questura di Udine a testimoniare l’attività di controllo e sicurezza pubblica nell’ambito della week end che ha richiamato decine di migliaia di turisti tedeschi e austriaci.

A svolgere i controlli sono stati svolti gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Udine e dei Reparti Prevenzione Crimine di Milano, Bologna e Padova, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro, coadiuvata da agenti altoatesini che parlano la lingua tedesca e unità cinofile, della Capitaneria di porto, con l’ausilio prezioso anche di due agenti della Polizia austriaca.

L’attenzione degli agenti in campo ha evitato problemi di ordine pubblico ed il verificarsi di danneggiamenti e deturpamenti. Sono state 27 le persone sanzionate per ubriachezza molesta, 25 delle quali di cittadinanza austriaca.

Tre le persone deferite all’Autorità Giudiziaria: un cittadino austriaco ed uno italiano per resistenza a pubblico ufficiale, un cittadino albanese per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, trovato in possesso di 12 grammi di hashish, 3 grammi di marijuana e 1100 euro, quasi certamente provento di precedenti cessioni, sottoposti a sequestro.

La Questura sottolinea poi l’apprezzabile collaborazione dei gestori di bar e ristoranti, che hanno rispettato le prescrizioni appositamente stabilite dal sindaco per tutto il weekend con ordinanza contingibile ed urgente (tra le quali il divieto di somministrazione e vendita per asporto in vetro o lattina, l’obbligo di dotarsi di addetti alla sicurezza per coloro che offrivano un servizio di allietamento musicale e quello di pulire le zone prospicienti i propri locali al termine della serata, il divieto di accesso alla spiaggia tra le ore 01.00 e le ore 06.00): solo un esercente è stato sanzionato per violazione dei limiti orari imposti per l’allietamento musicale.