Blackout a Lignano, l’ira di Confcommercio: “Un anno dopo nulla è cambiato”

A poco meno di un anno dalla diffida formale inviata a E-Distribuzione dopo i gravi blackout di Ferragosto, Confcommercio Udine, Confcommercio Lignano e Federalberghi FVG tornano a denunciare un nuovo episodio di interruzione del servizio elettrico che ha interessato la località balneare di Lignano. L’episodio, avvenuto nella serata di lunedì 29 giugno, riaccende le preoccupazioni degli operatori economici in vista del pieno della stagione turistica.

Confcommercio: “Situazione inaccettabile”

“È inaccettabile che, a fine giugno, com’è accaduto lunedì sera, quando la stagione deve ancora entrare nel vivo, si ripresentino gli stessi problemi che avevamo già denunciato lo scorso anno”, dichiarano il vicepresidente provinciale di Confcommercio Udine Alessandro Tollon, il presidente di Confcommercio Lignano Loris Salatin e il presidente di Federalberghi FVG Enrico Guerin.

Le tre associazioni sottolineano come, dopo i blackout della scorsa estate, fossero stati richiesti interventi strutturali sulla rete elettrica per garantire continuità e affidabilità del servizio in una delle principali destinazioni turistiche del Friuli Venezia Giulia.

Le spiegazioni tecniche e i dubbi delle associazioni

Secondo quanto riferito dagli operatori, le spiegazioni fornite dai tecnici intervenuti sul posto avrebbero parlato inizialmente di un eccessivo assorbimento della rete. Successivamente, ricontattati dai vertici di E-Distribuzione, sarebbe emersa una diversa ricostruzione, legata a un problema di dispersione termica dovuto alle alte temperature e all’umidità, che avrebbe portato le linee in autoprotezione.

“Ma se la rete va in sofferenza già a giugno, con la località ancora lontana dal tutto esaurito, cosa dobbiamo aspettarci nelle settimane di massimo afflusso?”, osservano i rappresentanti di Confcommercio.

Imprese preoccupate per sbalzi di tensione e danni

La preoccupazione del comparto turistico non riguarda soltanto i blackout improvvisi, ma anche i continui sbalzi di tensione che rischiano di compromettere impianti e apparecchiature essenziali per alberghi, pubblici esercizi e attività commerciali. Secondo Confcommercio e Federalberghi FVG, queste criticità potrebbero avere ripercussioni dirette sulla qualità dei servizi offerti ai turisti e sull’immagine complessiva della località balneare.

“Le imprese non possono continuare a convivere con questa incertezza. Chiediamo a E-Distribuzione di chiarire ufficialmente le cause dell’accaduto e, soprattutto, di indicare quali interventi siano stati realizzati dopo le criticità dello scorso anno e quali ulteriori opere intenda mettere in campo per evitare che la situazione si ripeta. Lignano non può permettersi un’altra estate all’insegna dei blackout”, concludono Tollon, Salatin e Guerin.