In difficoltà sul Jôf di Montasio a oltre 2mila metri, soccorse due giovani escursioniste

Due giovani escursioniste sono state recuperate nel pomeriggio di venerdì 14 agosto sul versante settentrionale del Jôf di Montasio, nelle Alpi Giulie, dopo essersi trovate in difficoltà durante la salita lungo il canale della Via Amalia.

L’intervento si è svolto tra le 16 e le 17.30 ed è stato coordinato dalla stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, attivata dalla Sores insieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale. Le due escursioniste hanno contattato il Nue112 mentre si trovavano poco sopra i 2mila metri di quota. Con ogni probabilità si erano rese conto che non sarebbero riuscite a completare l’ascensione in tempo utile per raggiungere i Piani del Montasio e, allo stesso tempo, non se la sono sentita di affrontare nuovamente in discesa il percorso già compiuto.

Il recupero con il verricello

Una volta individuate, le due giovani sono state raggiunte dall’elicottero regionale. I soccorritori, tra i quali anche un medico, le hanno quindi recuperate utilizzando il verricello e il triangolo di evacuazione, tecnica impiegata quando le caratteristiche del terreno non consentono all’elicottero di atterrare in sicurezza. L’operazione si è conclusa intorno alle 17.30.