Concerti, eventi e sagre: cosa fare nel weekend di Ferragosto in Friuli Venezia Giulia

Dalla musica sulla spiaggia ai fuochi riflessi sul mare, dalle rievocazioni medievali alle feste che riempiranno borghi, cortili e piazze. Il lungo fine settimana di Ferragosto, da venerdì 14 a domenica 16 agosto, porterà in Friuli Venezia Giulia decine di appuntamenti distribuiti dalla costa alla montagna.

Tra gli eventi di maggiore richiamo figurano il concerto di Caparezza al Festival di Majano, l’Incendio del Mare a Lignano, il Grado Music Festival e la Rievocazione della Macia di Spilimbergo. Accanto ai grandi spettacoli ci sarà però un calendario altrettanto ricco di sagre, tradizioni, escursioni e feste dedicate ai sapori locali.

Musica e fuochi sul mare tra Lignano e Grado

La vigilia di Ferragosto comincerà a ritmo di dance sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro. Venerdì 14 agosto, dalle 21.30, la Beach Arena dell’Ufficio Spiaggia 5 ospiterà “Prezioso in Action” con Giorgio Prezioso, il vocalist Andrea Mattei e il pre-show di Tommy De Sica. L’ingresso sarà gratuito.

Tre serate consecutive attendono invece il pubblico sulla Diga Nazario Sauro, dove dal 14 al 16 agosto tornerà il Grado Music Festival. Venerdì l’apertura sarà affidata a Joe T Vannelli e History of House. Sabato 15 agosto il programma partirà già alle 18 con uno spazio dedicato ai bambini, seguito da “M’innamoro – Italian Dance”. Alle 23 arriveranno i fuochi d’artificio, mentre dalle 23.45 la musica continuerà con Mauro Miclini. Domenica 16 il gran finale sarà affidato ai Soundlovers con Nathalie Aarts.

Il weekend sulla costa si chiuderà domenica a Lignano Pineta con “L’Incendio del Mare”. La serata prenderà il via alle 21.30 in piazza Marcello d’Olivo con “WOW sei a Lignano Pineta”, lo spettacolo musicale gratuito dei dj Renato Pontoni e Carlo P. Alle 23.30 l’attenzione si sposterà sul mare, dove cascate luminose, girandole ed effetti pirotecnici trasformeranno il litorale in un grande scenario di luci e riflessi sull’acqua.

Caparezza chiude il Festival di Majano

Tra gli appuntamenti musicali più attesi c’è il ritorno dal vivo di Caparezza. Il cantautore e rapper pugliese salirà sul palco del Festival di Majano domenica 16 agosto, alle 21.30, per il gran finale della 66ª edizione della manifestazione.

Il concerto, a pagamento, riporterà in Friuli Venezia Giulia uno spettacolo che unisce rap, rock, teatro e una forte componente visiva. Considerato il richiamo dell’evento, è consigliabile raggiungere Majano con anticipo e verificare la disponibilità dei biglietti attraverso i canali ufficiali del Festival.

Spilimbergo torna al 1439 con la Macia

Per quattro giorni Spilimbergo cambierà volto con la Rievocazione storica della Macia, in programma fino a domenica 16 agosto. Taverne, mercati, armigeri, arcieri, musici, giullari e sbandieratori riporteranno il centro storico all’anno 1439.

Venerdì 14 agosto il programma comprenderà visite guidate, dimostrazioni con spade, archi e balestre, giochi medievali e la Processione del Cero. Sabato 15 sarà il giorno del Palio dell’Assunta, preceduto dai tornei tra i borghi e seguito dagli spettacoli di fuoco.

Il momento più atteso arriverà domenica 16 agosto, quando oltre cinquecento figuranti parteciperanno al Grande Corteo storico della Macia e della Spada, in partenza alle 18 dalla Scuola Mosaicisti e diretto verso piazza Duomo.

A Muggia il Carnevale si festeggia anche d’estate

Atmosfera completamente diversa a Muggia, dove il Ferragosto avrà i colori e l’energia del Carnevale Estivo. Venerdì 14 agosto piazzale Caliterna ospiterà alle 21 lo spettacolo Dancemania, mentre sabato 15 il gran finale sarà affidato a “The Last Dance”, quattro ore di dj set dalle 20 a mezzanotte.

I chioschi delle compagnie carnevalesche apriranno alle 18.30, permettendo di cenare nell’area della festa prima degli spettacoli. L’ingresso sarà libero.

Ferragosto in montagna tra Tarvisio, Sappada e Carnia

Il lungo weekend offrirà numerose occasioni anche nelle località alpine. A Tarvisio, fino a domenica 16 agosto, Alpenfest animerà piazza Unità e via Roma con laboratori, sport, attività per famiglie e musica. Venerdì sera suoneranno i PinkArmada, sabato arriveranno gli Exes seguiti dal dj set di Gianluca Varone, mentre domenica il programma comprenderà degustazioni, burattini e il concerto conclusivo de I Riflesso con “Italia 90”.

A Sappada continuerà invece il PlodarFest, ospitato nel grande tendone di località Eibn. Venerdì 14 agosto il palco sarà affidato ai Diavolo e l’Acqua Santa e a Eddy DJ. Sabato, dopo i giri in elicottero e la Plodar Run, la serata si concluderà con la Shary Band e Vito Rovis. Domenica spazio alla mototerapia, al freestyle e alla musica folk dei Salten Oberkrainer.

A Lateis di Sauris, dal 14 al 16 agosto, tornerà la Festa dei Formaggi di Malga e dei Piccoli Frutti. Il mercatino sarà aperto ogni giorno dalle 10 alle 18, mentre da mezzogiorno entrerà in funzione il tendone gastronomico. Nel Pratone saranno organizzati giochi, giri a cavallo, picnic, tiro con l’arco e attività per le famiglie.

Tre giornate tra storia, sport e devozione caratterizzeranno invece il Ferragosto Pontebbano. Venerdì 14 sono previste un’escursione ai sistemi difensivi italiani, una marcia non competitiva, la presentazione di un libro e il concerto della Banda del Santuario di Bombaschgraben. Sabato spazio al mercatino vintage, alla Messa e alla processione, mentre domenica si terranno un’escursione dedicata alla Grande Guerra e i tornei della Sirio League.

A Timau di Paluzza arriverà al gran finale la 62ª edizione del Ferragosto Timavese. Sabato 15 agosto sarà la giornata della rassegna internazionale della ricotta di malga e degli altri sapori tipici del territorio, accanto alle iniziative religiose e alle tradizioni della comunità timavese.

A Collina di Forni Avoltri Ferragosto si trascorrerà sotto il tendone con chioschi, cucina e musica. Venerdì 14 si ballerà con l’Orchestra Melody, mentre sabato 15 il ritmo cambierà con il dj set di Michele Patatti.

Ad Ampezzo, la Sagra di Clendis proporrà venerdì l’apertura dei chioschi, il torneo di morra e la musica dei JEMM. Sabato si disputeranno le finali della morra con premi enogastronomici e musica folk, mentre domenica il borgo si ritroverà per il pranzo paesano con frico, polenta e grigliata carnica.

Le sagre tra il Friuli collinare e la Bassa

A Sclaunicco di Lestizza venerdì 14 agosto arriveranno i Datura, mentre sabato si svolgerà la Tour-Ator, tradizionale biciclettata di Ferragosto, seguita dall’Abba Show. Domenica il programma si concluderà con l’orchestra Collegium, la tombola da duemila euro e i giochi di luce.

Ad Artegna la festa proporrà venerdì animazione per famiglie e Radio Studio Nord, sabato una cena dedicata al pesce e il tributo agli 883 e a Max Pezzali dei Come Max. Domenica 16 agosto arriveranno lo schiuma party e i fuochi d’artificio conclusivi.

A Castions delle Mura i protagonisti saranno i “gjambars di flum”, i gamberi di fiume. Sabato 15 agosto la sagra si concluderà con musica, una tombola da tremila euro e lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte.

Il frico sarà invece al centro della festa di Carpacco di Dignano. Venerdì sera è in programma il party “Sarà perché ti amo”, sabato si ballerà con I Rodigini e domenica il pomeriggio ripartirà con le attività per i bambini e la musica di Francesca Mazzuccato.

A Flaibano il fine settimana coinciderà con le giornate conclusive della tradizionale Sagra del Frico. Oltre alla cucina dedicata al piatto simbolo della tradizione friulana, il programma proporrà ballo liscio, dj set, iniziative per le famiglie e lo spettacolo pirotecnico finale.

Ad Avasinis il fine settimana avrà invece il profumo di lamponi e mirtilli. I chioschi saranno aperti dalle 9 a mezzanotte, con cucina attiva anche a pranzo nelle giornate di sabato e domenica. Frutti freschi, confetture, sciroppi, dolci e piatti friulani accompagneranno le tre giornate.

A Porzus di Attimis la Festa della Meda raggiungerà la trentesima edizione. Nel giorno di Ferragosto il pubblico, e in particolare i bambini, sarà coinvolto nella costruzione del tradizionale covone di fieno. Domenica 16 il programma proseguirà con una camminata lungo l’Anello della sorgente Ocena e altre iniziative nel verde.

A Torsa di Pocenia comincerà il primo fine settimana del Ferragosto Torsese, destinato a proseguire fino al 24 agosto. Dal 14 al 16 agosto la festa proporrà cucina, ska jazz, ballo liscio, dj set e la tradizionale cuccagna.

A Vivaro si concluderanno i Festeggiamenti Ferragostani, tra chioschi, musica e appuntamenti per la comunità. Domenica 16 agosto è previsto anche il concerto aspettando l’alba nei Magredi, uno degli eventi più suggestivi del programma.

A Borgo del Ponte di Gemona la Festa di San Rocco proporrà venerdì la Wiener Schnitzel e la musica folk dei Men on the Moon. Sabato 15 agosto la cucina resterà aperta anche a pranzo, con i gamberi come specialità e la tradizionale tombola in serata. Domenica spazio ai bambini e alla pastasciuttata degli Alpini.

Domenica 16 agosto anche Ciconicco di Fagagna celebrerà San Rocco con una giornata legata alla tradizione religiosa e alla convivialità del paese.

Le feste nel Friuli occidentale

A Morsano al Tagliamento continuerà la Festa dell’Oca, con cucina e chioschi aperti dalle 18.30. Venerdì suonerà la Frittura Mista, sabato la pista sarà affidata all’orchestra Collegium e domenica agli Absolute 5. La manifestazione proseguirà anche nel fine settimana successivo.

A Montereale Valcellina La Madona de Agost trasformerà il centro in un percorso gastronomico diffuso tra sette cortili, locali, musica e animazione. Ogni tappa proporrà una specialità diversa, dai primi piatti alla selvaggina, dal fritto misto al galletto, permettendo ai visitatori di costruire la propria serata spostandosi da un cortile all’altro.

La Festa dell’Assunta di Vigonovo accompagnerà tutto il weekend con musica e specialità gastronomiche. Venerdì 14 agosto si mangerà la maxi cotoletta e suoneranno I Ruvidi; sabato saranno protagonisti il baccalà e il rock de I Black. Domenica il baccalà resterà nel menu e Lady 90 porterà in pista la musica dance e pop degli anni Novanta. La festa proseguirà lunedì 17 con i fuochi finali.

A Bannia di Fiume Veneto i Festeggiamenti dell’Assunta arriveranno alle ultime due giornate. Venerdì 14 i Walkman riporteranno il pubblico negli anni Ottanta, mentre sabato la Messa e la processione saranno seguite dall’apertura dei chioschi e dalla serata di ballo con Gimmy e i Ricordi.

Ad Arba si svolgerà l’ultimo fine settimana della Fiesta sot il Crupisignâr. Accanto alla cucina e alla musica, domenica 16 agosto uno dei richiami principali sarà il raduno dei trattori d’epoca.

Gorizia, Resia, Matajur e Valli del Natisone

A Gorizia proseguirà la storica Sagra di San Rocco, arrivata alla 526ª edizione. Venerdì 14 sono previsti un incontro dedicato al matrimonio tradizionale goriziano, la musica di DJ Franck e una tombola da tremila euro. Sabato suoneranno i Crazy Uncle, mentre domenica il programma comprenderà la Messa, il riconoscimento “Mattone su Mattone”, la musica de I Souvenir e l’ultima tombola.

Tradizione, cucina e cultura locale saranno protagoniste anche a Prato di Resia con la Šmarna Miša. Sabato 15 agosto sono previste un’escursione guidata, la Messa con la processione, piatti tipici, folklore resiano e fuochi d’artificio a mezzanotte. Domenica la festa proseguirà con cucina e musica.

Sul monte Matajur arriverà invece al gran finale la Festa di San Lorenzo e Santa Maria Assunta. Venerdì 14 e sabato 15 agosto chioschi, musica, celebrazioni e tradizioni accompagneranno le ultime due giornate della manifestazione.

Le Valli del Natisone offriranno anche diverse alternative per chi preferisce trascorrere Ferragosto nella natura. Sabato 15 agosto è prevista una passeggiata a piedi nudi lungo il fiume Natisone. Domenica 16 si potrà scegliere tra una pedalata in e-bike da San Pietro al Natisone a Prepotto e un’escursione lungo il Cammino delle 44 Chiesette Votive, nella tappa tra il Rifugio Pelizzo e Masseris.

Un programma così ampio permetterà quindi di scegliere tra grandi concerti, spiagge, borghi medievali, escursioni e feste di paese, con appuntamenti distribuiti in tutte le province del Friuli Venezia Giulia per l’intero fine settimana.