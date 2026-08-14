Incendio sul Monte Amariana, annullati i fuochi d’artificio a Trasaghis

La decisione in segno di rispetto per l’emergenza in corso ad Amaro e per le persone impegnate nelle operazioni

Niente tradizionale spettacolo pirotecnico sul Lago dei Tre Comuni. L’amministrazione comunale di Trasaghis ha deciso di rinunciare all’appuntamento con i fuochi d’artificio in segno di rispetto per la situazione di emergenza che in queste ore sta interessando Amaro, dove proseguono le operazioni legate all’incendio sul Monte Amariana.



Ad annunciare la decisione è stata la sindaca di Trasaghis, Stefania Pisu. Una scelta presa non per problemi legati alla sicurezza dell’evento sul lago, ma per vicinanza alle persone e agli operatori impegnati nella gestione dell’emergenza.

Secondo quanto spiegato dall’amministrazione, lo spettacolo pirotecnico avrebbe potuto svolgersi regolarmente e in condizioni di sicurezza sulle rive del Lago dei Tre Comuni. Il Comune ha però ritenuto inopportuno procedere con i festeggiamenti mentre, a pochi chilometri di distanza, numerose persone sono al lavoro per affrontare l’emergenza in corso. Da qui la scelta di non dare vita al consueto spettacolo pirotecnico, rinunciando a uno degli appuntamenti tradizionalmente più attesi di questi giorni sul lago.

Confermato il Lago Music Festival

Gli eventi sul Lago dei Tre Comuni, tuttavia, non si fermano. Resta infatti confermato il Lago Music Festival, che prende il via questa sera con l’evento Markaibo.

L’invito dell’amministrazione è quindi quello di raggiungere comunque il lago e partecipare alle iniziative musicali in programma, pur nel rispetto del momento delicato che sta vivendo il vicino territorio di Amaro.