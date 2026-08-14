Una giovane di 19 anni è stata soccorsa nella tarda mattinata di oggi, venerdì 14 agosto, sul Monte Cavallo, nel territorio di Pontebba, dopo essere stata colpita da uno shock anafilattico provocato dalla puntura di un insetto.

La ragazza stava percorrendo la via di salita al Monte Cavallo quando ha accusato la grave reazione allergica. Intorno alle 12.30 la Sores ha quindi attivato la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino, insieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale. L’elicottero è riuscito ad atterrare nelle vicinanze e a sbarcare l’intera équipe sanitaria, che ha raggiunto la giovane e le ha prestato le prime cure.

Dopo essere stata stabilizzata sul posto, la ragazza è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Tolmezzo per ulteriori accertamenti e cure. L’intervento dei soccorritori si è concluso intorno alle 13.30.