Maxi servizio di controllo dei Carabinieri a Piancavallo in vista del grande afflusso di visitatori per Ferragosto. Nella mattinata di oggi, 14 agosto, sono entrati in azione anche tre reparti specializzati dell’Arma, con unità cinofile e un elicottero impegnato a sorvolare l’area montana e le grave del Cellina-Meduna.

L’operazione, coordinata dalla Compagnia Carabinieri di Sacile, è stata organizzata con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica, il decoro della località turistica e la tutela del patrimonio naturale durante uno dei periodi di maggiore presenza di turisti e villeggianti.

I militari della Stazione Carabinieri di Aviano hanno controllato circa 50 persone, concentrando le verifiche lungo le principali strade e nelle zone maggiormente frequentate. La vigilanza è stata estesa anche ai pascoli e alle malghe, dove particolare attenzione è stata riservata alla prevenzione degli incendi boschivi. I turisti sono stati sensibilizzati sul divieto di accendere fuochi e sui comportamenti da adottare per evitare rischi per l’ambiente montano.

Controlli nei locali, cani antidroga e sorvoli contro i rave

Al dispositivo hanno preso parte anche i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pordenone, che hanno effettuato controlli in due esercizi pubblici di Piancavallo verificando la regolarità dei rapporti di lavoro e il rispetto delle norme sulla sicurezza. Gli accertamenti si sono conclusi senza rilevare infrazioni. In azione anche il Nucleo Cinofili di Torreglia, in provincia di Padova. Militari e cani antidroga hanno presidiato soprattutto le aree nelle quali si concentra il maggior numero di persone, con particolare attenzione alla zona di partenza della seggiovia Tremol. I controlli erano finalizzati alla prevenzione e al contrasto dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

La sorveglianza si è estesa anche dal cielo. Un elicottero AgustaWestland AW169 del 14° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Belluno ha effettuato una ricognizione dell’intera zona montana e pedemontana.

Il velivolo ha sorvolato anche le grave del Cellina-Meduna, dove il pattugliamento è stato effettuato con uno scopo preciso: prevenire l’eventuale organizzazione di rave party abusivi, fenomeno che viene tenuto sotto osservazione dalle forze dell’ordine in questo particolare periodo dell’anno. Il servizio straordinario ha quindi riunito i reparti territoriali della Compagnia di Sacile e diverse specialità dell’Arma, rafforzando i controlli a Piancavallo in vista del Ferragosto e dell’aumento delle presenze atteso nella località montana.