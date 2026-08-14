Ferragosto di sole e caldo in Friuli, poi arrivano i temporali: le previsioni del weekend

Un Ferragosto all’insegna del sole e del grande caldo in Friuli Venezia Giulia, ma con un progressivo aumento dell’instabilità che potrebbe portare i primi temporali già nella serata di domenica. È questo il quadro meteo previsto per il lungo fine settimana del 15 e 16 agosto, prima di un deciso cambiamento atteso per lunedì, quando le temperature scenderanno e aumenterà il rischio di fenomeni anche intensi.

Sabato 15 agosto, sole e temperature fino a 36 gradi

La giornata di Ferragosto, sabato 15 agosto, sarà caratterizzata da cielo in prevalenza sereno su tutta la regione e da temperature molto elevate. In pianura le minime saranno comprese tra 19 e 22 gradi, mentre nel pomeriggio le massime potranno raggiungere 33-36 gradi. Sulla costa si partirà da valori notturni decisamente più elevati, tra 23 e 26 gradi, con massime comprese tra 30 e 33 gradi.

Sulle zone montane nel pomeriggio potrà formarsi qualche modesta nube, senza però particolari conseguenze. A quota 1.000 metri sono previsti circa 23 gradi, mentre a 2.000 metri la temperatura si aggirerà attorno ai 16 gradi. Sulla costa, e in particolare a Trieste, nelle prime ore della giornata sarà ancora possibile la presenza di un debole Borino. Successivamente prevarranno invece i venti a regime di brezza.

Domenica ancora caldo, ma in serata aumenta il rischio di temporali

La situazione comincerà lentamente a cambiare domenica 16 agosto. Al mattino il cielo sarà ancora prevalentemente sereno, mentre nel corso della giornata diventerà poco nuvoloso.

Il caldo resterà intenso soprattutto in pianura, dove le massime saranno comprese tra 32 e 35 gradi, con minime tra 19 e 22 gradi. Sulla costa sono attesi valori tra 22 e 25 gradi nelle ore più fresche e tra 29 e 32 gradi durante il giorno.

L’attenzione sarà però rivolta soprattutto alle ore pomeridiane e serali. Sulle zone montane più interne, in particolare verso Cadore e Comelico, potranno svilupparsi rovesci e temporali. Nel corso della serata alcuni fenomeni potrebbero successivamente estendersi anche alla pianura friulana.

Lunedì cambia tutto: temporali anche forti e temperature in calo

Il vero peggioramento è atteso per lunedì 17 agosto, quando il Friuli Venezia Giulia sarà interessato da condizioni di maggiore instabilità. Il cielo sarà variabile e saranno probabili rovesci e temporali sparsi, soprattutto nelle ore centrali e durante il pomeriggio. Localmente non sono escluse piogge abbondanti e temporali anche forti.

Sulla costa soffieranno venti moderati da sud o sud-ovest. Le temperature scenderanno sensibilmente: in pianura le massime saranno comprese tra 28 e 30 gradi, valori simili a quelli attesi lungo la costa. Un miglioramento è previsto per martedì 18 agosto, quando il cielo dovrebbe tornare da poco nuvoloso a variabile, con venti a regime di brezza e temperature più contenute rispetto al caldo intenso del fine settimana.