Cambio al vertice della polizia locale di Lignano: arriva Flavio Lucio Rossio

Arriva dall’hinterland di Napoli, il nuovo Comandante della Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro. Una lunga e ricca carriera nel campo della sicurezza urbana e ambientale la sua, accompagnata da un bagaglio di competenze multidisciplinari e un forte impegno verso la legalità e l’educazione civica.



Flavio Lucio Rossio, milanese di nascita, tenente colonello, lascia l’incarico di Procida per entrare in servizio a Lignano Sabbiadoro il prossimo primo dicembre, in sostituzione del Commissario capo Alessandro Bortolussi, in questi giorni passato al Comando di Polizia locale della comunità Riviera Friulana.



La formazione accademica di Rossio è solida e poliedrica: laureato in Ingegneria Ambientale e in Criminologia applicata per l’Investigazione e la Sicurezza, entrambe con lode, vanta esperienze e qualifiche da sociologo, giornalista, scrittore e docente, che lo rendono un professionista completo e versatile. In precedenza ha ricoperto ruoli di comando in diverse realtà italiane, tra le quali Bergamo, Pergine Valsugana, Melzo, la provincia milanese e quella riminese.

Le dichiarazioni del sindaco Laura Giorgi.

“Con la nomina di Flavio Lucio Rossio – commenta il sindaco Laura Giorgi – ci siamo posti l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la qualità della vita nella località, in linea con le priorità che questa Amministrazione si è posta fin da inizio mandato. In particolare pensiamo ad azioni di polizia correlate alla tutela dell’ambiente e al contrasto all’abbandono dei rifiuti”.

“Lignano è una località particolare e non serve ricordare che la stagione estiva comporta un aumento consistente delle presenze – spiega il sindaco Giorgi – è importante saper gestire questa pressione in termini di controllo del territorio, confidiamo nella sua esperienza maturata proprio in una località turistica come Procida, che registra circa mezzo milione di presenze ogni anno”.

Il sindaco rivolge infine un pensiero di ringraziamento e di saluto all’ormai ex Comandante Bortolussi, “a nome di tutta l’amministrazione e della città intera lo ringrazio per gli anni di servizio svolti nella località e per gli importanti risultati ottenuti, in termini di sicurezza e prevenzione. A lui il nostro augurio per il nuovo incarico”.