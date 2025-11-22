Shi’s, un nuovo menù per lo storico ristorante di Largo dei Pecile

Shi’s, il format di cucina asiatica di Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione S.p.A. – lancia un menù rinnovato nell’offerta, inserendo nuovi ingredienti e presentando abbinamenti esclusivi, e decide di farlo partendo dal suo storico ristorante di Largo dei Pecile che tornerà alla origini anche nella formula. Un’offerta esclusivamente à la carte per il suo locale di punta, quindi, che rappresenta un’evoluzione verso un’esperienza di gusto e un servizio ancora più ricercati, nel contesto raffinato e accogliente della location udinese.



“La cucina giapponese è equilibrio, precisione e rispetto per la materia prima. – spiega Silvia Mandrelli -Business Unit Manager del Brand – Abbiamo voluto concentrarci sull’offerta à la carte nel ristorante di Largo dei Pecile perché vogliamo mettere ancora più attenzione su ogni piatto, sulla presentazione e sulla cura del servizio per far vivere a pieno ai nostri ospiti l’esperienza Shi’s e l’essenza originale del nostro brand.”

Le novità.

Tra le tante novità che si inseriscono nella già ampia offerta di crudi e rolls, l’introduzione della ricciola, proposta in diverse varianti, il tataki di tonno o il bao con pancetta e wakam, fino ad arrivare alla caponata di verdure allo Yuzu, ai Takoyaki e all’audace spiedino con maialino e capesante. Non mancano pokè, ramen e una ricca selezione di primi piatti presentati con una rinnovata cura nei particolari e serviti con la consueta attenzione del personale di Shi’s.



La formula All You Can Eat, per chi vuole provare più piatti e condividere l’esperienza senza rinunciare alla qualità di Shi’s, resta invece disponibile nel ristorante di Viale Ledra che continua a offrire la doppia scelta mantenendo sempre al centro qualità e autenticità, elementi da sempre imprescindibili del format.