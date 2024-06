Il camping di Lignano vince il premio della gentilezza

Il premio al Camping Azzurro 2000 di Lignano.

Il premio “Costruiamo Gentilezza nello sport”, che valorizza la Gentilezza attraverso lo sport, gli sportivi e le realtà sportive è stato consegnato Ad Azzurro 2000 e alla sua Direttrice Tiziana Candoni per il suo impegno nel promuovere lo sport per tutti offrendo supporto educativo e sociale, dal 2000.

Il Premio, rappresentato dalla Maglia di Costruiamo Gentilezza è un simbolo che vuole portare la Gentilezza ad essere un Comportamento Diffuso tra i giovani, che saranno persone, uomini e donne gentili del domani. Alla professoressa Tiziana Candoni è stato consegnato il riconoscimento per i 33 anni di camp per bimbi e ragazzi dai 6 ai 17 anni mettendo in campo costanza, professionalità e passione per i giovani e lo sport.

Il Camp estivo Azzurro 2000 che si svolge a Lignano all’Italia Bella Village è il primo camp estivo in Italia a ricevere il riconoscimento Nazionale. Lo Sport come maestro di vita è un modo per educare e comunicare con i giovani che hanno bisogno di guide.

Nei Camp di Azzurro 2000 i ragazzi sono seguiti giorno e notte ( con sorveglianze notturne) da istruttori qualificati, da insegnanti, che seguono i ragazzi passo passo nelle loro attività. Lo Sport educa alla cooperazione, educa ad adattarsi e a rispettare l’altrui prossimo.

Il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport è un simbolo dall’alto valore sociale, riconosciuto per meriti, a chi ha costruito pratiche di gentilezza significative per il bene comune, mettendo al centro i ragazzi, diventando un esempio di “costruttore di Gentilezza”. La consegna ieri sera a Lignano, al Camp Azzurro 2000 alla presenza dei ragazzi partecipanti al camp e davanti alcuni genitori.