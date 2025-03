Lignano ospita il campionato mondiale di nuoto paralimpico approda a Lignano Sabbiadoro.

Si è svolta al Bella Italia Efa Village di Lignano Sabbiadoro la conferenza stampa di presentazione della tappa Italiana del Campionato Mondiale di Nuoto Paralimpico, in programma nella struttura lignanese da giovedì 13 al domenica 16 marzo. La manifestazione, organizzata dal comitato locale FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) presieduto da Daniele Zotti, richiama 294 atleti provenienti da 45 nazioni per un evento che si preannuncia ricco di emozioni e competizioni di altissimo livello.

Alla presentazione sono intervenuti l’assessore regionale alle politiche sociali e disabilità Riccardo Riccardi, il Sindaco di Lignano Sabbiadoro Laura Giorgi, l’amministratore delegato di Bella Italia Federico Delaini, il Presidente nazionale FINP Roberto Valori e il Presidente del comitato locale Daniel Zotti, CIP Fvg. Tutti concordi nel porre in evidenza il fatto che la manifestazione riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo del territorio sia in termini sportivi, che sociali e turistici. Orgoglioso e felice di poter ospitare l’evento si è detto l’ad di Bella Italia Federico Delaini.

Nei 4 giorni di evento si svolgeranno anche i Campionati Italiani, che vedranno la partecipazione di 220 atleti. “E’ un’occasione unica per celebrare lo sport paralimpico con la presenza dell’intera Nazionale Italiana delle ultime Paralimpiadi di Parigi” ha evidenziato Daniele Zotti nel suo intervento spiegando anche che “grazie alla qualità delle strutture e all’atmosfera coinvolgente, la manifestazione è sempre più apprezzata dagli atleti, che la descrivono come un vero villaggio olimpico”.

Nei giorni della competizione avranno luogo le classificazioni fisiche e visive: le fisiche presso la struttura Bella Italia, mentre le visive presso il Pronto Soccorso di Lignano e per il corretto svolgimento delle quali gli organizzatori hanno ringraziato l’Azienda Ospedaliera Udine-Latisana e l’azienda GuardaMedical, che hanno messo a disposizione gli strumenti necessari.