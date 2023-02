Caparbietà, fiducia nel futuro e tanta, tantissima voglia di far conoscere la propria arte hanno permesso ad una giovane coppia lignanese di coronare il proprio sogno dal profumo vanigliato.

Loro sono Hayat e Simone, rispettivamente di 40 e 43 anni, che domani spalancheranno le porte della pasticceria Argana a Lignano Sabbiadoro. Una passione, quella per la creazione di dolci, che accompagna Hayat fin dall’adolescenza, periodo in cui iniziò a fare le prime stagioni estive. Simone, invece, si è destreggiato per moltissimi anni dietro al bancone dei locali lignanesi.

Assieme da dodici anni e genitori di due figli, Hayat e Simone hanno gestito dal 2007 la gelateria Lignano, con produzione propria di gelato. La scelta di cambiare, anche se solo parzialmente, la tipologia di locale, è stata dettata principalmente dalla necessità di una routine familiare più rigorosa, come spiega Simone: “Abbiamo deciso di investire in questo locale perché sentivamo la necessità di avere una fascia oraria di lavoro che permettesse sia a me, sia a mia moglie, di trascorrere più tempo con i nostri figli e di poter un domani lasciare a loro un futuro ci si augura quantomeno certo”.

Il locale, che è stato messo a nuovo in ogni dettaglio, era storicamente conosciuto con il nome di “Non solo bar”. Ora, l’ambiente sarà costituito da due locali che vedranno sia il laboratorio, sia l’area della vendita. Da domani, giorno in cui si terrà l’inaugurazione, i clienti potranno trovare delizie sia dolci che salate; d’estate, inoltre, ci sarà la possibilità di apprezzare la colazione continentale.