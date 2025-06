Cremonini a Lignano “Amore a prima vista”: prove, spiaggia e foto con le fan

Cesare Cremonini è già a Lignano in vista del concerto dell’8 giugno.

È arrivato già da qualche giorno a Lignano Sabbiadoro per godersi quel relax necessario in vista della data zero del suo tour Cremonini Live 25, dopodiché, l’ex frontman dei Lunapop, diventato uno degli artisti più acclamati del nostro Paese, ha iniziato a riscaldare le corde vocali.

Con grande emozione affida ai social tutto l’entusiasmo che lo porta a salire sul palco dello stadio Teghil, dove domenica 8 giugno si terrà il concerto, definendo “amore a prima vista” quello spettacolo pensato per ben due anni e materializzatosi proprio qui, a Lignano. Una località che occupa un posto speciale nel cuore del Ce’, che non ha esitato nel farsi cullare dalle onde del mare, rigorosamente durante le prime ore del mattino, complici una lieve brezza marina e la quasi totale assenza di bagnanti.

Non che Cremonini cerchi di evitare il suo pubblico, tutt’ altro. È di un paio di giorni fa infatti uno scatto nel cuore di Lignano presso il Bar spiaggia Ausonia, all’altezza dell’ ufficio spiaggia 9 , che ritrae il cantante assieme a due sue fan. Il momento d’oro di Cremonini sembra proprio non dar alcun cenno a scemare, anzi. Sono già tredici gli stadi che hanno registrato il sold out e la cifra dei biglietti venduti è esorbitante: più di mezzo milione.

La ronda davanti allo stadio è già cosa nota agli addetti ai lavori, i fans più accaniti attendono intrepidi di scorgere qualche frammento di esibizione, un cenno, un sorriso, qualche cosa di inedito ed esclusivo, ma l’artista, bolognese DOC, vuole svelare tutto lo spettacolo nella sua meravigliosa unicità ai fedelissimi che già dalle prime ore del mattino, attenderanno l’apertura dei cancelli, esattamente tra quattro giorni.

Uno show che promette di tracciare una linea netta e indissolubile tra realtà e fantasia, astratto e concreto, orizzonte e terra ferma. Venticinque brani che ripercorrono delle tappe fondamentali nell’esistenza personale e nella carriera lavorativa di Cremonini, dalla canzone “50 Special”, che gli diede la fama della quale tutt’ora gode, a “Padre Madre”, passando per “La nuova stella di Brodway”, “Le sei e ventisei “, “Marmellata #25” fino ad arrivare alla conclusione da brivido con la sempreverde “Un giorno migliore”. L’attesa è quasi giunta al termine, le emozioni fanno il conto alla rovescia, tutto l’amore nell’aria lignanese è per te, Ce’.