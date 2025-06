Forzano la porta e rubano i soldi dalla cassa: furto al Circolo Agrario Friulano

Il furto al Circolo Agrario Friulano di Majano.

Ladri in azione, nella notte tra il 3 e il 4 giugno, a Majano: vittima del furto, il Circolo Agrario Friulano di Ponte Ledra, sulla regionale 463. Approfittando del buio, ignoti hanno forzato la porta d’ingresso e, una volta dentro, si sono diretti al registratore di cassa, da cui hanno asportato mille euro in contanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm di Udine e della stazione di Gemona del Friuli che ora indagano per risalire ai responsabili. Due anni fa, era stato colpito il punto vendita di Codroipo dello stesso circolo.