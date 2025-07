Concerti, sport, libri e sapori: cosa fare a Lignano, il programma di eventi

Cosa fare a Lignano: il programma degli eventi della settimana.

Dal 7 al 13 luglio 2025, Lignano si accende con una settimana ricchissima di eventi che spaziano dalla musica al teatro, passando per lo sport, la letteratura e le eccellenze enogastronomiche regionali. Tra le presenze più attese: BigMama, Enrico Brignano, i comici Alex & Franz e la comicità familiare di Radio Sorriso, insieme a numerose iniziative culturali e sportive per tutte le età.

Spettacolo e comicità

Il 13 luglio l’Arena Alpe Adria ospiterà l’unica tappa friulana del nuovo show di Enrico Brignano, “Bello di mamma!”, in cui il comico romano porta sul palco emozioni, ricordi e risate. Il 10 luglio sarà invece il turno della comicità surreale di Alex & Franz, protagonisti del Lignano Sunset Festival con il loro spettacolo all’Arena Alpe Adria.

Musica tra sabbia e stelle

Spazio anche alla musica con BigMama, attesa il 12 luglio in Piazza Marcello D’Olivo a Lignano Pineta per il primo grande concerto del Lignano Summer Festival. La rapper campana, applaudita a Sanremo 2024, porterà il suo messaggio di forza e inclusività in un live gratuito.

Sport in primo piano

Il 10 luglio sarà una giornata all’insegna dello sport: alla Beach Arena debutta la tappa nazionale del Sand Basket, con partite dalle 10.30 alle 18.00. Nello stesso giorno, alle 18.00, il Parco Hemingway sarà teatro della gara ciclistica notturna Lignano XC By Night, aperta a professionisti e amatori. Infine, il 13 luglio allo Stadio Teghil si terrà il prestigioso Meeting internazionale di atletica leggera “Sport Solidarietà”, tra gli appuntamenti più importanti del calendario sportivo friulano.

Cultura, libri e incontri con l’autore

Il programma culturale è altrettanto ricco. Il 7 luglio al Book Experience si presenta “L’enigma delle lancette” di Alessio Baù; il 10 luglio la scrittrice Alessia Gazzola presenta il suo romanzo “Miss Bee e il fantasma dell’ambasciata” al PalaPineta, abbinato a una degustazione di vini locali. L’11 luglio spazio al noir con Jacopo De Michelis e il suo “La montagna nel lago” presso il Cubo della Cultura. Domenica 13, infine, Andrea Pamparana presenterà al Kursaal “Il grande Cosma dalla Siberia alla Cina”, storia poco nota dei soldati italiani dispersi in Asia dopo la Prima Guerra Mondiale.

Enogastronomia e filiera locale

Tornano anche gli appuntamenti con il gusto: il 10 luglio al Parco Hemingway si terrà “Gusti di Casa Nostra”, evento dedicato ai prodotti regionali del marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia. L’11 luglio, invece, la rassegna “Un Mare di Sapori” porterà al Sabbiadoro Beach Bar & Restaurant un menù d’eccellenza ispirato alla tradizione friulana, accompagnato da incontri con produttori locali.

Teatro e animazione per tutti

Spazio anche al teatro con “I racconti di Sibylla”, spettacolo di figura a cura di Zaches Teatro in scena il 7 luglio al Parco Hemingway, ispirato alla naturalista del Seicento Marie Sibylla Merian. Proseguono infine gli appuntamenti con il ballo dell’iniziativa “Sorriso in Piazza”, ogni mercoledì all’Arena Alpe Adria.