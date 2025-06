Dopo Cremonini, grande attesa al Teghil per Marco Mengoni

Tutto pronto a Lignano per la data zero del tour di Marco Mengoni.

“Marco negli stadi 2025” data zero del tour estivo di Marco Mengoni, approderà allo stadio comunale Teghil di Lignano Sabbiadoro sabato 21 giugno e l’atmosfera che si respira già da diversi giorni rende l’attesa particolarmente ricca di adrenalina.

Il cantante, dal lontano 2009 in cui vinse la terza edizione di X Factor nella squadra in cui Morgan funse da pigmalione, di strada ne ha percorsa parecchia. Dal primo album “Dove si vola”, che ha permesso a migliaia di fan di affezionarsi a quello stile diretto che attiva dritto all’anima, fino al grande esordio nel 2013 al Festival di Sanremo con “L’essenziale”, uno dei capolavori ancora oggi più conosciuti e apprezzati, che rappresentò l’Italia alla European Song Contest, così come “Due vite”, nel 2013. Uno stile di vita quello di Mengoni, un modo autentico di gridare quanto la fragilità non sia più motivo di imbarazzo ma, al contrario, un punto di forza per cercare quella parte di sé stessi a volte perduta.

Il cantante ronciglionese ha saputo creare in una rapida ascesa al successo e ai palchi più grandi del nostro Paese, una vera e propria community, una seconda famiglia, una vicinanza con il suo pubblico che raramente si palesa da parte di artisti di questo calibro. Lo spettacolo che si terrà al Teghil è stato pensato, studiato e pianificato nei minimi dettagli e Mengoni, che avrebbe voluto creare l’effetto “sorpresa” per la grande serata, ma non ha potuto impedire le foto rubate da parte di decine di super affezionati, giunti sul posto già da qualche giorno per l’ occasione.

C’è anche chi, tra loro, ha realizzato delle magnifiche creazioni artigianali, un quadro raffigurante il volto di quello che evidentemente non è solo un cantante, ma colui che ha stravolto la vita si chi la musica la sente davvero sottopelle, nell’ anima. Biglietti sold out, fan in trepida attesa di ricominciare ad emozionarsi, sul serio.