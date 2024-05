Cristiano De Andrè in concerto a Lignano, canta il padre Fabrizio.

“De André canta De André – Best of Live Tour” è il nuovo emozionante concerto che segna il ritorno sulle scene di Cristiano De André, l’unico erede del patrimonio musicale deandreiano, per raccontare il padre a 25 anni dalla sua scomparsa, attraverso l’immenso repertorio di Faber.

Accompagnato da una band d’eccezione – che vede Osvaldo di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Ivano Zanotti alla batteria – Cristiano De André porta le canzoni di suo padre, ancora estremamente attuali e amate, sui principali palcoscenici estivi della penisola: l’unico appuntamento in Friuli Venezia Giulia è fissato per venerdì 6 settembre all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD) e si preannuncia come uno dei concerti più emozionanti dell’estate. I biglietti sono in vendita online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e nei punti vendita autorizzati.

Con questo tour che prenderà il via il prossimo 13 luglio da Termoli, il progetto “De André canta De André” si arricchisce dunque di un nuovo prezioso capitolo, dopo il successo dei quattro album: “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010), “De André canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André canta De André – Storia di un impiegato” (2023).

Il “Best Of Live Tour” rappresenta una nuova tappa di questa straordinaria avventura musicale, unendo passato e presente con un tocco contemporaneo e una band d’eccezione: sarà un concerto emozionante in cui Cristiano De André canterà suonando la chitarra acustica e classica, bouzouki, pianoforte e violino, offrendo uno spettacolo che esplora la grandezza dell’opera di Fabrizio.

Il concerto del 6 settembre si inserisce nel cartellone di “Nottinarena Lignano“, la rassegna ideata da FVG Music Live e VignaPR in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro e PromoTurismoFVG che si aprirà il 24 giugno con il concerto di Paolo Nutini, già esaurito in prevendita, poi l’1 agosto ci sarà Teenage Dream, il format dedicato agli anni 2000 con le hit di Disney Channel, il 3 agosto il concerto dei Subsonica e il 17 agosto il live show Voglio Tornare negli Anni 90.

Cristiano De Andrè.

Nato a Genova il 29 dicembre 1962, Cristiano De André è cresciuto immerso nella musica. Ha studiato chitarra e violino al Conservatorio Paganini e ha fondato la band Tempi Duri, accompagnando il padre Fabrizio in tour. Nel 1985 ha iniziato la carriera solista partecipando a Sanremo con “Bella più di me”, vincendo il Premio della Critica.

Tra i suoi album di successo figurano “Cristiano De André” (1987), “L’albero della cuccagna” (1990) e “Canzoni con il naso lungo” (1992). Nel 2001 ha vinto il Premio Lunezia con l’album “Scaramante”. Dal 2009, Cristiano porta avanti il progetto “De André canta De André”, con tour sold-out e album dedicati al repertorio del padre. Ha partecipato a Sanremo nel 2014 con “Invisibili”, vincendo ancora il Premio della Critica. Cristiano De André continua a mantenere viva l’eredità musicale del padre, reinterpretando e valorizzando la discografia di Fabrizio attraverso concerti e nuovi progetti artistici, regalando al pubblico esperienze uniche e indimenticabili.