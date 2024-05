Malore in bicicletta per un 70enne, nei pressi del ponte Giulio a Maniago.

Un tragico malore ha colpito un settantenne di Maniago mentre stava facendo un giro in bicicletta; l’uomo stava pedalando sulla rampa del vecchio ponte Giulio, nei pressi di Vajont, quando si è sentito male. E’ stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Pordenone nella serata di lunedì 27 maggio, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Il 70enne, N.P., è stato trovato esanime sull’asfalto da alcuni passanti in auto, che lo hanno immediatamente soccorso. L’allarme è stato lanciato intorno alle 18, anche se non è chiaro da quanto tempo il ciclista fosse già a terra. I primi a giungere sul posto sono stati i vigili del fuoco di Maniago, data la vicinanza. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Maniago.

L’uomo, privo di conoscenza, è stato sottoposto a manovre di rianimazione cardiopolmonare, anche con l’uso del defibrillatore semiautomatico in dotazione ai pompieri. Successivamente, l’équipe medico-infermieristica, arrivata con un’ambulanza e un’automedica da Maniago, ha preso in carico il paziente, continuando gli sforzi per far riprendere il battito.

La rianimazione è proseguita durante il trasporto in ambulanza, con il medico a bordo, fino all’arrivo all’ospedale, dove l’uomo è stato accolto in codice rosso. Purtroppo, nonostante i prolungati tentativi di salvargli la vita, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.