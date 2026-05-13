Demo ride, Mototours e Parate: alla Biker Fest nessuna voglia di scendere dalla sella

Quarant’anni di strada, motori e passione vissuta senza mai rallentare. Dal 14 al 17 maggio la Biker Fest International celebra a Lignano Sabbiadoro lo storico traguardo della 40ª edizione, confermandosi uno degli eventi motociclistici più dinamici e partecipati d’Europa.

La Demo Ride Area della Biker Fest.

Fra i motivi di attrazione irrinunciabili del 2026 ci sarà la Demo Ride Area, con i 6.700 test ride dello scorso anno, un autentico punto di riferimento per chi desidera provare le novità più attese del mercato. Brand come Honda, BMW, Harley-Davidson, Triumph, Kawasaki, Suzuki, Aprilia, Moto Guzzi e MV Agusta guidano una line-up d’eccezione con Benda, Benelli, BSA, Can-Am, CF Moto, Cyclone, Indian, Morbidelli, Moto Morini, Royal Enfield e Voge, per un’offerta capace di coprire ogni segmento dell’attuale panorama a due ruote.



La mobilità del futuro trova spazio alla BFI con l’area dedicata all’E-mobility, dove sarà possibile testare i modelli elettrici di BYD, Can-Am, Mini, Sur-ron e XPeng. Gli amanti dell’avventura e della guida in fuoristrada potranno invece mettersi alla prova con i demo ride della Off Road Area, guidando le novità di Honda Red Moto e Talaria, oltre che i 4×4 di Ineos, spingendosi oltre i confini dell’asfalto.

Formazione e sicurezza per giovani motociclisti

Ma Biker Fest International significa anche formazione. La Young Riders School by Honda offrirà ai giovani a partire dai 14 anni e al pubblico femminile l’opportunità di avvicinarsi al motociclismo in sicurezza, mentre la Nannelli Riders Academy accompagnerà i più piccoli nelle prime esperienze in sella.



Grande attenzione anche al tema della sicurezza stradale grazie al corso promosso dalla Polizia di Stato e rivolto agli studenti delle scuole superiori, con la presenza degli studenti di diversi istituti della Regione.

Mototours, Gentleman’s Ride e Sisterhood Run

E poi c’è la strada, protagonista assoluta dello spirito BFI. I tradizionali MotoTours, che porteranno i partecipanti alla scoperta delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia, saranno affiancati dalla Distinguished Gentleman’s Ride, l’evento globale che unisce eleganza, stile classico e passione motociclistica in partenza domenica mattina alle 10 dallo stand Triumph.

Tra le novità della 40ª edizione ci sarà anche il debutto del Sisterhood Run: il primo motogiro interamente dedicato alle donne motocicliste nella storia della manifestazione. Un segnale concreto dell’evoluzione del mondo biker e di una community sempre più inclusiva e trasversale. La partenza è fissata per le 10 di sabato, dall’Area Luna Park.

Le parate a due ruote della Biker Fest

Per quanto riguarda le parate a due ruote, infine, la grande Saturday Light Fever del sabato sera, con partenza alle 19, sarà aperta dai costruttori di moto “speciali” in sella alle loro creazioni con la Customizer Parade.



Ci sarà spazio anche per una vera e propria adunata di cinquantini con la sfilata della 50cc Fever Fest e il Summer Tour di domenica, dedicato a un festoso nugolo di scooter, motorini e moped con Ciao, Vespe e Lambrette a fare la parte del leone.



Quarant’anni dopo la prima edizione, la Biker Fest si conferma un luogo in cui la cultura dei motori continua a incontrarsi, evolversi e ripartire verso nuove strade.