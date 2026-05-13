Un volo in mongolfiera tra le bellezze del Friuli: arriva il virtual tour dei siti Unesco

Un viaggio virtuale in mongolfiera sopra i siti Unesco del Friuli Venezia Giulia per raccontare il territorio da una prospettiva immersiva, tra immagini a 360 gradi e riprese dall’alto. È il nuovo virtual tour presentato a Udine e realizzato da PromoTurismoFVG in collaborazione con Interios 3D, uno strumento pensato per la promozione turistica della regione nei contesti nazionali e internazionali.

Uno strumento per la promozione del territorio

Il virtual tour è stato pensato come supporto alle attività promozionali del sistema turistico regionale e sarà utilizzato nelle fiere internazionali, negli stand della Regione e negli incontri con i tour operator. L’obiettivo è offrire una preview dei luoghi attraverso contenuti immersivi, senza sostituire la visita diretta. Lo strumento combina immagini e video a 360 gradi da terra e dall’alto, costruendo un racconto visivo dei principali siti del patrimonio regionale.

Il progetto interessa Aquileia, Cividale del Friuli, Palmanova, Palù di Livenza e le Dolomiti Friulane, con l’obiettivo di valorizzare il Sistema Unesco del Friuli Venezia Giulia attraverso una narrazione integrata, coordinata e accessibile. Il virtual tour sarà utilizzato anche negli infopoint presenti nei siti coinvolti e nelle attività promozionali in Italia e all’estero.

Le parole dell’assessore Bini

“Il virtual tour dei siti Unesco del Friuli Venezia Giulia è uno strumento innovativo che mette a disposizione del sistema turistico regionale una nuova modalità di promozione”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini.

“Il Friuli Venezia Giulia vanta cinque siti Unesco. È un patrimonio che stiamo valorizzando con convinzione, anche perché stanno cambiando le abitudini dei turisti, soprattutto stranieri, che accanto al mare e alla montagna chiedono sempre più esperienze nell’entroterra legate alla cultura, alla storia e al paesaggio”, ha aggiunto. Secondo i dati illustrati, nel 2025 le presenze nei comuni Unesco e nelle Dolomiti Friulane sono aumentate del 10,6% rispetto all’anno precedente, superando le 370 mila presenze.

Strategia turistica e crescita del sistema regionale

Bini ha inquadrato il progetto all’interno della strategia regionale di promozione turistica, che negli ultimi anni ha puntato sul rafforzamento dell’attrattività del territorio. La regione ha superato gli 11 milioni di presenze turistiche complessive e l’aeroporto del Friuli Venezia Giulia è passato da 700 mila a 1,7 milioni di passeggeri, con l’obiettivo di arrivare a breve a 2 milioni.

“Stiamo costruendo un sistema capace di far conoscere sempre meglio la nostra regione”, ha sottolineato l’assessore.

Il virtual tour è stato avviato nella primavera del 2025 con la programmazione delle attività nei Comuni coinvolti, è proseguito con sopralluoghi durante l’estate e l’autunno e si è concluso all’inizio del 2026. La finalità è rafforzare la permanenza media dei visitatori, favorire la mobilità tra i diversi siti Unesco e proporre una narrazione unitaria del patrimonio regionale.

Accanto al video immersivo è prevista anche una brochure dedicata, pensata come strumento di racconto integrato dell’offerta Unesco regionale. Il video sarà presentato al Salone del Libro di Torino e successivamente reso disponibile anche sul sito di PromoTurismoFVG.