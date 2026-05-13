A Udine torna la Giornata Mondiale del Gioco: il centro diventa una grande ludoteca

Sabato 30 maggio torna a Udine la Giornata Mondiale del Gioco, l’attesissimo appuntamento che trasforma ogni anno il capoluogo friulano nella capitale del divertimento. Per tutto il giorno, dalle 11 alle 19, il centro storico si trasformerà in un grande spazio ludico condiviso e diffuso, pronto ad accogliere persone di tutte le età alla festa del gioco, della creatività e della socialità.

Oltre 60 proposte nel centro storico

Organizzata dal Comune di Udine, che coinvolge numerosi progetti e istituzioni tra cui la Biblioteca, i Nidi d’Infanzia, il progetto DesTEENazione, la Ludoteca e il Ludobus, la Giornata Mondiale del Gioco coinvolgerà oltre 50 tra enti, associazioni, cooperative, realtà private e cittadini, con più di 60 proposte pensate per tutte le fasce d’età. L’iniziativa celebra il gioco come diritto fondamentale della persona, indipendentemente da età, cultura e condizione sociale, e conferma il valore educativo, culturale e sociale delle attività ludiche nei percorsi di crescita e di comunità.

Le attività avranno luogo in numerose location del centro cittadino, tra cui la Loggia di San Giovanni, la Loggia del Lionello in piazza Libertà, via Mercatovecchio, Corte Morpurgo, via Cavour, piazza Matteotti, piazza Duomo e la Ludoteca comunale al Giardino del Torso. Vie e piazze diventeranno veri e propri laboratori di socialità, incontro e, naturalmente, gioco.

Laboratori, giochi da tavolo, letture e attività creative

Tante le attività e i mondi toccati dalle 60 postazioni da gioco in piazza, dai laboratori creativi e manuali ai giochi da tavolo, dai rompicapo ai giochi di ruolo, dalle letture per i più piccoli alle attività dei nidi comunali, fino alle proposte dedicate a scienza, matematica, ambiente, salute, storia, lingue straniere e digitale.

Ci saranno giochi d’ingegno e giochi di legno, laboratori con materiali naturali e di riciclo, letture e giochi con le storie, attività con i mattoncini Lego e il “Fantascopio” per creare straordinari disegni animati, giochi matematici, il Ludobus, il Gioco dell’oca per i diritti e tantissime altre proposte che accontenteranno tutti i gusti.

Spazio anche per ragazzi, adulti e famiglie

Per i più grandi, ma senza divieti per genitori, adulti appassionati e anziani, il programma proporrà anche giochi di logica, giochi di ruolo, carte collezionabili, gaming, burraco, laboratori e attività ludico-sportive.

Per la fascia 0-6 anni sono previsti laboratori e aree gioco progettati e curati dai servizi comunali e da operatori specializzati nella prima infanzia, nel contesto del progetto “Udine a piccoli passi”, il contenitore istituzionale dove convergono tutte le attività pubbliche dedicate a questa fascia d’età, dalle mostre alle iniziative didattiche e culturali.

I temi: ambiente, diritti e uso consapevole delle tecnologie

Chi si metterà alla prova con i giochi e i laboratori affronterà anche temi di attualità, come sostenibilità, rispetto dell’ambiente e della biodiversità, prevenzione dell’azzardo, cittadinanza attiva, storia e uso consapevole delle tecnologie.

Per i più piccoli sarà riproposta anche la GMG-Card, disponibile presso i punti informativi allestiti al Giardino del Torso e in piazza Libertà: completando questo passaporto del gioco con il timbro che testimonia la partecipazione alle attività, bambine e bambini potranno ricevere un piccolo ricordo della manifestazione.

Pirone: “Udine città amica delle famiglie e dei bambini”

“Lavoriamo ogni giorno per rendere Udine un riferimento regionale per la qualità della propria offerta educativa, e iniziative come la Giornata Mondiale del Gioco contribuiscono a rafforzare il suo ruolo di città capace di investire sull’infanzia, sulla cultura e sulla partecipazione delle famiglie” commenta l’Assessore alla Cultura e Istruzione Federico Pirone.

“Anche quest’anno riaffermiamo il valore educativo del gioco e del divertimento in tutte le sue forme. Uno degli strumenti che utilizziamo per rendere Udine sempre più una città amica delle famiglie e dei bambini. Per questo, come amministrazione, siamo orgogliosi di poter contare su un servizio apprezzato come la Ludoteca comunale, che nel 2025 ha registrato oltre 22.000 presenze e su una rete associativa e su un sistema di servizi scolastici ed educativi attive e generose”.

L’evento è a partecipazione gratuita e si svolgerà anche in caso di maltempo, garantendo la maggior parte delle attività previste dal programma.