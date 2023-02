Enel raddoppia gli uffici: sedi a Latisana e Lignano

Mercoledì 1 marzo nascerà un nuovo punto vendita Enel nella bassa friulana. Oltre, infatti, alla sede di Latisana collocata in Via Sottopovolo dal 2011, la compagnia di gas e luce aprirà un ulteriore ufficio a Lignano Sabbiadoro, in via Vittorio Veneto.

Responsabile fin dagli inizi e titolare di ambedue le sedi è la trentottenne latisanese Elena Bragatto “mi occupo del punto vendita di Latisana dal giorno dell’apertura, ai tempi mi misi in gioco in un campo a me nuovo e le cose per fortuna andarono bene – spiega la titolare – ora sono molto orgogliosa della nuova apertura e non escludo che in futuro ce ne potranno essere anche delle altre“.