Lignano, l’esercitazione antincendio nella Pineta di Riviera

Si è svolta nella mattinata di oggi, sabato 11 aprile, a Lignano Sabbiadoro, un’importante esercitazione per testare il nuovo impianto antincendio realizzato con fondi regionali della Protezione civile. Le operazioni si sono concentrate tra via Tagliamento, via delle Terme e via delle Arti, in un’area particolarmente delicata dal punto di vista ambientale.



L’infrastruttura, che si estende per oltre due chilometri di linea, rappresenta un intervento strategico per la tutela del territorio e per la prevenzione degli incendi, soprattutto in una zona boschiva molto frequentata durante la stagione turistica.

Simulato un incendio nella pineta

Durante l’esercitazione sono stati accesi alcuni fumogeni all’interno della Pineta di Riviera per simulare un principio di incendio. L’obiettivo era verificare l’efficacia della nuova telecamera termica installata sull’acquedotto della pineta.



Il dispositivo ha dimostrato di funzionare correttamente, rilevando tempestivamente la presenza di fumo – uno dei primi segnali di un possibile rogo – e attivando immediatamente il sistema di allerta. Un risultato che conferma il valore dell’investimento tecnologico nella prevenzione.

Test sul sistema di distribuzione dell’acqua

Particolarmente significativo anche il test sul campo del sistema di distribuzione idrica. Sono state infatti sperimentate diverse modalità operative: dalla linea diretta, con collegamento delle manichette agli idranti, alla modalità “rimandata”, in cui l’idrante alimenta un’autobotte che poi eroga acqua direttamente nel bosco.



Le prove hanno permesso di valutare la funzionalità dell’intero sistema e di individuare eventuali migliorie per renderlo ancora più efficiente in caso di emergenza reale.

Un’area vasta e vulnerabile

L’area interessata dall’intervento si estende per circa 117 ettari e rappresenta un contesto naturalistico di grande pregio ma anche particolarmente vulnerabile, già colpito in passato da episodi di incendio.

“L’area interessata dall’intervento si estende per circa 117 ettari e costituisce un contesto naturalistico di grande pregio, ma al tempo stesso vulnerabile, già teatro in passato, di episodi di incendio e l’esercitazione di oggi – commenta l’Assessore comunale alla Protezione civile Marco Donà – ha rappresentato un momento significativo di collaborazione interforze, coniugando prevenzione e capacità di pronto intervento, tecnologia avanzata e coordinamento tra Enti”.



“L’obiettivo condiviso – aggiunge Donà – è quello di garantire un livello sempre più elevato di sicurezza per il territorio, la comunità residente e i turisti“.

Ampia partecipazione di uomini e mezzi

All’attività hanno preso parte numerosi operatori: i Vigili del fuoco del distaccamento di Lignano Sabbiadoro con cinque mezzi, un funzionario del comando provinciale di Udine, i volontari della Protezione civile comunale, funzionari della Protezione civile regionale, agenti del Corpo forestale e della Polizia locale, oltre al supporto dei Vigili del fuoco del distaccamento di Latisana.



Al termine dell’esercitazione, l’assessore Donà ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti per la professionalità e la disponibilità dimostrate, elementi fondamentali per il buon esito delle operazioni.

Il video.