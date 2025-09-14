L’estate continua a Lignano: settembre tra sport ed eventi

Sport protagonista a Lignano.

Settembre e ottobre si annunciano mesi ricchi di adrenalina e partecipazione a Lignano Sabbiadoro, dove lo sport è protagonista assoluto, trasformando la località balneare in un palcoscenico dinamico di competizioni nazionali e internazionali. Un calendario fitto di appuntamenti, pensato per attrarre atleti, appassionati e turisti da ogni parte d’Italia e d’Europa, conferma la vocazione della città come punto di riferimento per il turismo sportivo sostenibile.

“Settembre e ottobre a Lignano Sabbiadoro sono sinonimo di spettacolo sportivo, eventi di alto livello e accoglienza calorosa, a conferma della vocazione turistico-sportiva della nostra città. Questa sinergia tra sport e turismo costituisce una risorsa fondamentale per la nostra economia attraverso una valorizzazione sostenibile del territorio”, dichiara l’assessore comunale allo sport Giovanni Iermano commentando il calendario di eventi, in programma per le prossime settimane, di richiamo per visitatori da tutto il territorio nazionale e internazionale.

“L’impegno dell’amministrazione comunale – sottolinea Iermano – è costante nel sostenere l’organizzazione e la promozione di eventi e strutture, per offrire esperienze di alto livello, grazie soprattutto alla fondamentale collaborazione delle associazioni sportive, degli operatori del settore e delle reti di promozione turistica”.

“Lignano Sabbiadoro guarda al futuro con fiducia, investendo, affinché ogni evento si trasformi in un’occasione di nuove opportunità e crescita per la comunità locale, promuovendo un’offerta che unisce sport, natura e cultura dell’accoglienza tipica di Lignano Sabbiadoro in un contesto unico di mare, spiaggia e servizi di qualità”.

Il calendario degli eventi.