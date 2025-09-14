Finisce 1 a 1 tra Fontanafredda e Tolmezzo Carnia.

Il Tolmezzo Carnia di mister Radina deve rinviare ancora una volta l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. Ieri era quasi fatta, se non fosse stato per il gol del pareggio del Fontanafredda, a due minuti dallo scadere del tempo regolamentare.

L’avvio è equilibrato con i padroni di casa che ci provano al 4’ sull’asse Iacono-Manzato su schema da corner ma la difesa carnica è attenta; la risposta con Motta su punizione alta sopra la traversa. Al 15’ Buzzi sfiora l’incrocio, tre minuti dopo Motta chiude fuori di poco. Al 23’ Mirolo salva su Nagostinis. Al 25’ il rosso a Sabidussi lascia il Tolmezzo in dieci, ma la squadra si fa compatta e al 38′ ancora Motta si fa pericoloso, colpo di testa fuori di un soffio. Il numero 10 però è letale quattro minuti dopo quando, pescato ottimamente in area da Nagostinis, insacca il vantaggio, al secondo tentativo dopo la respinta di Mirolo.

Nella ripresa il Fontanafredda prova a recuperare lo svantaggio, spinge, ma trova puntualmente le chiusure ordinate della retroguardia rossoazzurra che vedeva capitan Fabris nella vesta inedita di centrale accanto ad Alessandro Nait, con Daniele e Gabriele Faleschini laterali. Un Tolmezzo che sà continuare ancora a creare come al 62’ quando Micelli impegna Mirolo dalla distanza oppure al 75’ ancora Motta pericoloso di testa, palla fuori. Entrano Cucchiaro, Osso Armellino e Paolo Nait, i rossoneri tentano il forcing finale che porta al pari di Borgobello, all’88, su conclusione potente e letale dalla distanza, che si infila nell’angolo alla sinistra di Cristofoli.

Nei minuti conclusivi contatto duro tra Osso e Zanotel, il primo ammonito, il secondo espulso. Dopo sette di recupero l’arbitro Mauro chiude i giochi: un punto a testa e testa già al turno infrasettimanale di mercoledì 17 settembre, con il Tolmezzo che ospiterà il Codroipo, alle ore 20.00 al Fratelli Ermano.

Il tabellino.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 2^ GIORNATA



FONTANAFREDDA-TOLMEZZO 1-1

Gol: 42’ Motta, 88’ Borgobello



FONTANAFREDDA: Mirolo, Iacono, Nadal (75’ Biscontin), Borgobello, (86’ Toffoli), Piasentin (46’ Zanotel), Tellan, Mestre (65’ Muranella), Bottani (65’ Cesarin), Manzato, Destito, Cotti Cometti. All. David Rispoli.



TOLMEZZO: Cristofoli, Faleschini D., Faleschini G., Micelli (66’ Osso), Fabris, Nait, Buzzi, De Blasi, Nagostinis (60’ Cucchiaro), Motta (84’ Nait P.), Sabidussi – All. Vincenzo Radina.



ARBITRO: Mauro di Udine – (Visentini-Chianese)



NOTE – Espulsi: 25’ Sabidussi, Zanotel 93’. Ammoniti:16’ Bottani, 27’ Buzzi, 34’ Nait, 50’ Borgobello, 77’ Destito, 85’ Iacono, 93’ Osso.