Estate di musica, a Lignano parte la stagione dei grandi concerti

Con l’arrivo di Cesare Cremonini si inaugura l’estate dei grandi concerti a Lignano.

Con Cesare Cremonini impegnato nelle prove per lo show di domenica 8 giugno, si apre ufficialmente l’estate dei grandi concerti a Lignano Sabbiadoro. L’artista ha scelto lo Stadio Teghil per preparare il suo tour, che prende il via proprio da Lignano con una delle ormai consolidate “date zero”, confermando la città come tappa privilegiata per i grandi nomi della musica italiana. La rassegna “Musica & Concerti” trasforma Lignano in un palcoscenico a cielo aperto, con un programma ricco di eventi che attraverserà tutta la prima parte dell’estate.

Una proposta capace di unire la magia del mare con l’energia della musica dal vivo, in uno dei luoghi più suggestivi del Friuli Venezia Giulia.

Il programma.

Lo Stadio Teghil, che negli anni ha saputo accogliere i protagonisti della scena musicale nazionale, si conferma anche per il 2025 il fulcro di una stagione di spettacoli che unisce musica, intrattenimento e grandi emozioni.

Concerti che rappresentano un’importante leva economica per tutta l’area: migliaia di fan provenienti da diverse regioni scelgono il Friuli Venezia Giulia per assistere agli eventi, generando un significativo indotto per hotel, ristoranti e attività commerciali.

Con questa straordinaria programmazione, Lignano Sabbiadoro si conferma tra le mete più ambite dell’estate italiana: non solo spiaggia e relax, ma anche un calendario di eventi che rende ogni soggiorno un’occasione di divertimento e cultura.

La rassegna è promossa in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro, PromoTurismoFVG e le principali realtà del territorio, che ancora una volta uniscono le forze per offrire un’estate ricca di emozioni, spettacolo e accoglienza di qualità.