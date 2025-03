L’iconica voce di Anna Oxa pronta a incantare il Friuli: il concerto a Lignano

Anna Oxa in concerto al Lignano Sunset Festival.

Il Lignano Sunset Festival di Lignano Sabbiadoro si arricchisce di un nuovo evento ospitando un’autentica leggenda della musica italiana, Anna Oxa, cantante capace di vendere oltre 20 milioni di dischi nel mondo, che in questo 2025 sarà nuovamente live sui più importanti palchi dell’estate con il suo nuovo tour “Voce Sorgente”, prodotto da Oxarte.

Dopo aver conquistato l’ennesimo disco di Platino con “Un’emozione da Poco”, l’artista è pronta a emozionare ancora il pubblico. Sul palco sarà accompagnata da quattro talentuosi polistrumentisti in un’esperienza coinvolgente che celebra la potenza dell’acqua e la magia di una voce inimitabile. Il nuovo tour di Anna Oxa farà quindi tappa all’Area Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro il prossimo 14 luglio (ore 21.30), evento organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG. Biglietti in vendita sul circuito Ticketone, info su www.azalea.it .

Anna Oxa è una delle voci più iconiche della musica italiana, ricercatrice instancabile capace di anticipare le tendenze con uno stile unico e innovativo. Nel 2006 porta a Sanremo Processo a me stessa, un’opera visionaria che fonde sonorità orchestrali ed etniche, precorrendo la musica urban e world. Con l’album Proxima (2010), il brano L’America non c’è, Primo Cuore e Sali presentato a Sanremo 2023 perfeziona la sua ricerca sonora, caratterizzata da vocalità espressive e arrangiamenti world music.

Artista cosmopolita, ha collaborato con musicisti internazionali e il suo nome figura tra le personalità albanesi più influenti al mondo. Riconosciuta per la sua autenticità e il legame profondo con il pubblico, nel 2015 riceve dal maestro Luis Bacalov il premio “Honor Artist”, consacrandola tra le figure più rilevanti della scena musicale contemporanea. Nella classifica globale del motore di ricerca Google, si colloca al decimo posto a livello mondiale e occupa il primo posto come artista donna in Italia. Nel 2025 il management di Anna Oxa è rappresentato dalla società Oxarte.

Fra gli eventi già annunciati al Lignano Sunset Festival troviamo l’happening metal con In Flames, Lacuna Coil e Shores of Null (15 giugno), e i live di Extreme (31 luglio), Nek (6 agosto), Nomadi (7 agosto) e Rose Villain (21 agosto) e lo spettacolo del divulgatore Barbascura X (18 luglio). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it