La Deroga di Ferragosto a Lignano valida dal 9 al 17 agosto.
In vista della settimana di Ferragosto, momento clou della stagione estiva, il Comune di Lignano Sabbiadoro ha emanato un’importante ordinanza che concede una deroga generale agli orari di allietamento e intrattenimento musicale per tutta la durata della festività.
Firmata dal sindaco Laura Giorgi, l’ordinanza n. 28 stabilisce che, dal 9 al 17 agosto, gli esercizi pubblici e le strutture ricettive potranno prolungare l’orario di diffusione musicale e di eventi musicali live, superando i limiti previsti dal regolamento comunale sull’inquinamento acustico.
La deroga per gli orari della musica.
In dettaglio, la musica di sottofondo potrà proseguire fino alle 00:30 (anziché la mezzanotte), mentre l’uso di impianti sonori tarati potrà estendersi fino all’1:30 di notte. Le discoteche, che normalmente devono interrompere la musica alle 5:00, potranno invece proseguire fino alle 5:30 del mattino.
Inoltre, torna anche quest’anno la deroga sulla frequenza degli eventi di intrattenimento quali karaoke, DJ set ed esibizioni musicali dal vivo: per il periodo ferragostano decade il limite di due eventi a settimana e l’obbligo di presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), consentendo così un maggior numero di manifestazioni musicali.