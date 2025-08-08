Nuovo fine settimana di programmazione in arrivo per il 65° Festival di Majano. Dopo i successi dei concerti di Guè, Fabri Fibra e The Darkness, sabato 9 agosto sarà la volta di Naska, artista fra i più sorprendenti della nuova scena musicale italiana. Domenica 10 agosto il palco di Piazza Italia ospiterà il concerto celebrativo dei Playa Desnuda, che festeggia vent’anni di carriera.

Naska.

Dopo il grande successo del suo ultimo tour unplugged, che lo ha visto protagonista a suon di sold out nei più importanti teatri italiani, Naska prosegue ora con “The Freak Summer Show”, la tournée estiva che lo vede protagonista nei principali festival italiani. I biglietti per il concerto, organizzato da Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Zenit srl, sono ancora in vendita su Ticketone e Ticketsms e lo saranno anche alla biglietteria del concerto dalle 19.00. Porte aperte alle 19.30 e inizio concerto alle 21.30.

A dare il via alla serata alle 19.00, e a chiuderla dalle 23.00, ci sarà il live sul second stage di Piazza Italia dei Broccoletti Pop. Ironico e provocatorio, romantico e riflessivo, Naska – nome d’arte di Diego Caterbetti – sa parlare di amore come di alienazione, di eccessi e di ricerca di sé stessi, di libertà e di affetti familiari. Artista rivelazione degli ultimi anni, considerato apripista del nuovo movimento punk italiano, fin dai suoi primi passi nel mondo della musica ha dimostrato un’energia live unica e una capacità di entrare in relazione con il pubblico fuori dal comune.

Playa Desnuda

Domenica 10 agosto, alle 21.00 in Piazza Italia, in programma il concerto dei Playa Desnuda, che tornano a Majano sull’onda dei festeggiamenti per i vent’anni di attività. Era infatti il 2005 quando la band, fondata da Michele Poletto, Walter Sguazzin, Jvan Moda e Pietro Sponton, si presentò al Madrid di Udine per suonare qualche canzone da spiaggia spogliandola dei suoi arrangiamenti (da qui il nome) e riproponendola in chiave reggae, ska e rocksteady, con elementi latineggianti.

Un progetto nato per gioco, che nel corso degli anni li ha portati a suonare in mezza Europa, in primis in Spagna, collezionando collaborazioni di grande caratura, aperture ad artisti come Manu Chao e Fatboy Slim e di recente, in occasione della loro festa di compleanno, a salire sul palco con Roy Paci e Bunna degli Africa Unite. Per tutto il 2025, i Playa Desnuda porteranno in giro il loro show celebrativo con i membri originali e alcuni musicisti ospiti, proponendo tutte le canzoni che li hanno resi una delle band più apprezzate e seguite della regione. Ad aprire la serata ci sarà Cilio, cantante pop, rap e funky. Prossimi appuntamenti al Festival le serate Deejay Time (14 agosto) e Cinedisco 2 (17 agosto, ingresso libero).